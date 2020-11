Le DJ américain Garrett Falls Lockhart, connu dans l’industrie de la musique sous le nom de i_o, est décédé le lundi 20 novembre à l’âge de 30 ans, bien que les causes de décès soient inconnues pour le moment. Depuis le compte personnel de l’artiste sur les réseaux sociaux, les gens autour de lui ont voulu donner la triste nouvelle à ses followers, qui ont manifesté leurs regrets et leur surprise depuis que l’artiste avait publié son dernier single, «Castles in the sky», il y a juste quelques semaines.

«Lundi, le monde a perdu une belle âme, Garrett Falls Lockhart, également connue sous le nom de i_o. Cet esprit extrêmement talentueux nous a appris que même si rien ne compte, il peut toujours être conduit avec amour. La vérité et l’âme de Garrett vivent dans la musique qu’il a partagée. Repose en paix, Garrett. On t’aime », ont-ils publié ce mercredi sur Twitter avec un texte qui a dépassé les 60 mille interactions.

Les causes qui ont conduit à la mort du musicien sont pour l’instant une inconnue, alors immédiatement ses adeptes ont commencé à spéculer sur les réseaux sociaux. Malgré tout, et bien sûr, des messages d’encouragement et de condoléances ont prévalu pour les proches de l’artiste, qui sont partis tôt et quelques jours après avoir sorti un nouveau morceau de musique.

Originaire de Washington DC, i_o avait également travaillé sous le pseudonyme Fawks et est connu pour ses chansons Low, Death by Techno ou Don’t Stop. De plus, il a collaboré avec Grimes sur la chanson Violence en 2019 au sein de son album Miss Anthropocene. Le monde de la musique américaine est à nouveau en deuil après la mort des rappeurs Mo3 et King Von, tous deux en novembre.

Source: Cependant