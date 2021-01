Graeme Perks a été grièvement blessé à la suite d’une effraction à la maison de Halam, dans le Nottinghamshire, jeudi vers 4 h 15.

L’homme de 65 ans se bat toujours pour sa vie au Queen’s Medical Center de Nottingham, où il reste dans un état grave mais stable, a déclaré la police.

Jonathan Peter Brooks, 56 ans, de Landseer Road, Southwell, a été accusé dimanche de tentative de meurtre, de trois chefs de tentative d’incendie criminel dans l’intention de mettre la vie en danger et de possession d’un couteau dans un lieu public, a indiqué la police.

Il comparaîtra devant le tribunal de première instance de Nottingham plus tard lundi.

La police avait précédemment déclaré que M. Perks était sorti pour enquêter sur le bruit du bris de verre dans les premières heures de jeudi après qu’un intrus aurait pénétré dans sa maison.

L’homme de 65 ans a été poignardé à l’estomac et à la poitrine avant que le suspect ne s’enfuie.

Il a été décrit par l’Association britannique des chirurgiens plasticiens, reconstructeurs et esthétiques (Bapras) comme «l’un des chirurgiens les plus réputés et les plus respectés de la profession».

M. Perks est un ancien président des Bapras et a précédemment occupé des postes de direction au sein du NHS. Il a également été président du East Midlands Cancer Network.

Il a également été membre du conseil d’administration de la Confédération internationale des sociétés de chirurgie plastique entre 2016 et 2018.

en relation

S’exprimant après la décision d’inculpation, l’inspecteur-détective Gayle Hart, qui dirige l’enquête, a déclaré: «Nos enquêtes sur cette affaire nous ont amenés à inculper un homme. Nous ne recherchons actuellement personne d’autre dans le cadre de cette enquête.

«La victime se trouve toujours dans l’unité de soins intensifs et est toujours dans un état grave mais stable. Nos pensées vont à sa famille en ce moment.

“Si quelqu’un a des informations concernant cette affaire, nous les exhortons à nous contacter.”

La police a exhorté toute personne ayant des informations sur l’incident, ou ayant vu quelque chose de suspect dans la région entre 2 heures et 5 heures du matin jeudi matin, à les contacter au 101, citant l’incident numéro 44 du 14 janvier 2021.