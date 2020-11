Le documentaire Billie Eilish sortira! via Apple TV + | .

La chanteuse américaine Billie Eilish a surpris son Fandom car sa collaboration arrivera en février 2021 film documentaire intitulé: “Billie Eilish: La Parole est un peu Burry.”

L’actualité a été partagée sur les réseaux sociaux et enchantée par ses fans, qui à maintes reprises ont partagé l’adoration qu’ils ressentent envers l’artiste, non seulement pour elle mais aussi pour ses paroles de chansons et surtout son attitude si différente des autres. célébrités.

Le documentaire basé sur la carrière de Billie Eilish Ce sera une exclusivité d’Apple Originals Films, nous sommes presque sûrs que la majorité de ses fans, en entendant la nouvelle immédiatement, s’abonneront au service numérique, afin d’avoir accès au projet qui sera sûrement impressionnant.

Depuis 2015, c’est ce que vous avez été formellement dans le show business, en si peu de temps c’est devenu un phénomène mondial, surtout parce qu’il a eu l’opportunité d’être le gagnant de cinq Grammys dans les catégories les plus importantes de la musique.

Ce qui est impressionnant, c’est que Billie Eilish n’a que 18 ans, en plus de son talent et de sa popularité qui ne font que commencer, l’interprète de “Bad guy” est déjà considérée comme une légende de la musique, elle continuera sûrement à surprendre des millions avec chacun des projets que vous décidez de lancer.

Si seulement cinq ans ont été suffisants pour que l’entreprise de la plateforme numérique ait décidé de lancer un documentaire sur sa carrière, cela fait référence au fait que la culture pop influence de plus en plus le marché, en particulier le style de la chanteur qui est en constante évolution.

Pour ses fans qui en savent peu sur sa vie personnelle, ils auront l’opportunité de connaître au moins en détail une grande partie de ce qu’il a vécu tout au long de ces cinq années de carrière.

Certaines données qui ont été collectées grâce aux entretiens et aux commentaires qu’elle a elle-même faits ces dernières années sont celles qui sont connues sur sa vie, mais il y aura sûrement des données que beaucoup ne connaissent pas et que dans ce projet nous aurons l’occasion de connaître Bien qu’il soit basé uniquement sur sa carrière musicale et non sur sa vie privée.

Selon le portail GQ, le responsable de la réalisation d’un certain documentaire sera RJ Cutler, la seule chose que l’on sache à ce jour est qu’il sortira en février 2021, la date exacte n’est pas disponible mais probablement dans le les mois suivants, cette information est partagée, une bande-annonce a également été publiée qui est la présentation dans le style total de Billie Eilish.

Dans la vidéo qui a été enregistrée comme introduction et présentation, apparaissent d’abord les couleurs typiques que le chanteur interprète de “Ocean Eyes” utilise habituellement, qui sont le vert et le noir représentés par quelques lignes, à la fin il y a une scène où ce Billie Eilish assise devant un piano alors qu’elle n’a que quelques années, environ deux ou trois ans.

La vidéo en question a été lancée le 28 septembre de cette année et compte environ 1 million 700 mille vues, parmi les commentaires, nous trouvons certains extrêmement excités par l’actualité.

Je suis tellement excitée à ce sujet mais laissez-moi vous dire à quel point elle est incroyable, honnêtement non, elle n’est pas une célébrité normale, elle est drôle, elle a une voix incroyable, elle est incroyablement belle, son style est le meilleur au monde, le plus unique et le plus élégant des choses qu’elle dit et les visages qu’il fait sont hilarants, et la façon dont il traite ses fans est folle. J’adore ça », ont-ils écrit dans les commentaires.

Ce que certains internautes ont un peu convenu après avoir vu la bande-annonce, c’est que c’est extrêmement excitant, car ils ne se rencontreront probablement jamais. Billie Eilish en personne, mais ils pourront “le faire” grâce au documentaire qu’ils publieront, c’est pourquoi il est très reconnaissant aux producteurs et à l’équipe qui ont collaboré pour que cela se produise.

