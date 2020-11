Le champion de la Coupe du monde, Diego Maradona, est décédé mercredi à l’âge de 60 ans, provoquant des hommages du monde du football. Quelques jours plus tard, la police argentine a fait une descente au domicile du Dr Leopoldo Luque. Le raid découlerait d’allégations de négligence.

Selon TMZ, les autorités ont qualifié la mort de Maradona d ‘«homicide coupable» et ont déclenché une enquête pénale. La police argentine s’est rendue au domicile et à la clinique privée de Luque dans le cadre du raid. Aucun détail n’était disponible sur ce qu’ils cherchaient, mais des témoins auraient dit aux autorités qu’ils avaient vu Maradona et le médecin se battre et bousculer. Le raid a suivi ces rapports.

En plus des informations faisant état de la bousculade, la famille de Maradona a exigé l’enquête parce qu’elle “se sentait fermement” que sa mort était un homicide. Ils – et les avocats de la légende du football – ont demandé une enquête sur sa mort. L’avocat Matias Morla a déclaré qu’il avait fallu une demi-heure à l’ambulance pour arriver au domicile de Maradona après avoir subi une crise cardiaque mortelle.

Maradona a déjà subi une intervention chirurgicale réussie début novembre pour enlever un caillot sanguin. On ne sait pas si la chirurgie était liée à sa crise cardiaque et à sa mort, mais Luque a fourni des mises à jour positives après la procédure. “Diego se sent beaucoup mieux qu’hier et a envie de partir”, a déclaré Luque début novembre. “Il a bien passé la nuit et nous avons plaisanté.” Le médecin a également déclaré que Maradona était “sans aucun type de déficit neurologique, sans aucun type de complication associée à la chirurgie.” L’hôpital a libéré la légende du football le 12 novembre.

À la suite du raid sur son domicile et son bureau, Luque s’est entretenu avec des journalistes et a déclaré qu’il n’avait «rien à cacher». Le médecin a déclaré qu’il avait le soutien de la Société argentine de neurochirurgie. Il a proclamé que la mort n’avait rien à voir avec la chirurgie.

“Nous étions tous réunis pour voir le meilleur pour Diego: les médecins, moi-même, sa famille. Rien ne pouvait être fait sans sa volonté”, a déclaré Luque. «Nous avons cherché à mettre en place un programme de confinement pour la question des pilules qu’il prenait et à contrôler la consommation d’alcool. Il n’y avait pas de critères médicaux [to keep Maradona in hospital]. Nous aurions pu l’emmener dans un centre de rééducation, mais nous avions besoin de l’accord de Diego. C’était sa décision.

“Ici, il n’y a pas de décisions, il y a des critères médicaux. Lorsque vous opérez un patient, les critères de sortie dépendent du patient”, a-t-il poursuivi. “Il n’y a pas eu d’erreur de médecin. Il a eu un problème cardiaque qui peut survenir chez un patient comme lui. Tout a été fait pour réduire cette chance, mais vous ne pouvez pas bloquer cette possibilité. J’ai eu le plein appui de la Société argentine de neurochirurgie que Diego avait besoin de l’opération. Six médecins l’ont évalué. La mort n’avait rien à voir avec [the surgery]. “

Maradona a conduit l’Argentine à un titre de la Coupe du monde en 1986, suscitant la controverse en route vers le championnat. Lors d’un match de quart de finale entre l’Argentine et l’Angleterre, Maradona a semblé frapper le ballon de la tête et dans le but de l’Angleterre, le faisant sous un angle unique. Cependant, son poing fermé aurait frappé le ballon en premier, ce qui aurait été un “carton jaune”, annulant le but.

Le score est resté dû au fait que les officiels n’ont pas une vision claire du jeu et un manque de technologie nécessaire pour refuser le but. Maradona a déclaré plus tard après le match que le but avait été marqué avec “un peu avec sa tête et un peu avec la main de Dieu”. Le surnom est resté et est devenu une partie de l’héritage de Maradona.