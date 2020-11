Le double de Rosalía apparaît dans la nouvelle vidéo de C Tangana, son ex-petit ami | Instagram

Le chanteur C. Tangana Il a partagé un aperçu d’une de ses nouvelles chansons dans laquelle, selon les internautes, apparaît le double de Rosalía, faisant référence au fait que le chanteur n’a pas pu oublier l’espagnol.

Bien que ce ne soit que quelques secondes dans lesquelles cette jeune femme apparaît, son visage est pratiquement identique à celui de l’interprète de “Badly”, si vite sur Internet plusieurs commentaires ont été vus pour et contre la chanteuse.

Il semble que la chanson parle du manque d’amour et de la douleur que vous ressentez lorsqu’un couple vous quitte, pour certains c’est peut-être un chef-d’œuvre selon la partie des paroles qui a été partagée dans la publication Twitter, mais pour un autre segment et d’autres opinions des internautes est simplement de profiter du fait qu’il était un couple de Rosalia de s’accrocher pratiquement à sa renommée et ainsi ils le connaissent un peu plus.

Ce nouveau single a été réalisé en collaboration avec le Madrileño, la Húngara et el Niño de Elche, selon les déclarations de C. Tangana, c’est l’une de ses meilleures chansons jamais écrites, qui s’intitule “Tú me dejas de vouloir”.

Selon les observations que l’on peut voir dans le clip vidéo de quelques secondes à peine lorsqu’il l’a partagé sur Twitter, on pense qu’il fait une référence évidente au chanteur Rosalia car un avion apparaît alors certains le prennent comme une référence au single de “Con Altura” que l’Espagnol joue aux côtés de J Balvin, précisément lorsqu’il évoque le premier couplet “tu as arrêté de m’aimer”.

Il y a ceux qui disent qu’il était temps c’est un peu ennuyeux car après quatre ans de mettre fin à leur relation, ils continuent à sortir des chansons faisant référence à Rosalía, d’autres disent que les chansons qu’elle a sorties cette année font toutes référence à elle et qu’elle a même utilisé des modèles semblable à Rosalia.

La vidéo officielle a été lancée il y a quatre heures sur YouTube, elle a eu plusieurs réactions et commentaires d’internautes.

J’espère que quelqu’un me manquera comme C. Tangana à Rosalía “ont-ils partagé dans les commentaires de la vidéo

A la fin, bientôt je regretterai de t’avoir avoué ce que tu me fais souffrir, tu arrêtes de m’aimer », partie des paroles de la chanson.

Nul doute que ce single de la chanteuse est devenu un peu plus populaire du fait qu’il a longtemps été le petit ami de Rosalía, en plus des références évidentes qu’il lui fait dans certaines scènes.

Quant à la chanteuse qui interprète la chanson “Bagdad”, certaines rumeurs ont été lancées selon lesquelles elle aurait entamé une relation avec une autre chanteuse, heureusement qu’elle est devenue l’une des chanteuses les plus titrées au monde, donc chacune des les nouvelles qui sont partagées à son sujet attirent l’attention de ses internautes et followers.

En fait, nous savons peu de choses sur les relations amoureuses de la belle fille espagnole, cependant nous avons vu des photographies qui ont attiré l’attention parce qu’elle apparaît avec un bouquet de roses et en remerciant quelqu’un qu’elle appelle “bébé”.

Rosalía est généralement un peu discrète avec sa vie personnelle et bien que ces rumeurs sur sa nouvelle relation aient commencé en mars, jusqu’à présent, ni elle ni son nouveau partenaire présumé Rauw Alejandro n’ont fait de déclaration ou n’ont pas confirmé cette prétendue relation.

Rosalía compte actuellement environ 13 millions 800 mille followers sur son Instagram officiel, un très grand nombre de fans qui l’adorent.

