Le Dr Anthony Fauci a appelé le président Donald Trump à propos d’une publicité diffusée par son équipe de campagne dans laquelle il affirme que ses propos ont été sortis de leur contexte. Ajoutant qu’il ne leur avait jamais donné le consentement d’utiliser la citation, Fauci a révélé dans une déclaration à CNN qu’il n’avait jamais approuvé publiquement un candidat au cours de ses cinq décennies de service public.

L’annonce en question a été déployée la semaine dernière au milieu de l’hospitalisation de Trump avec COVID-19 et de la sortie éventuelle du centre médical Walter Reed. Le spot de 30 secondes favorise la résilience du président à surmonter le coronavirus et cite Fauci dans ce qui semble être son soutien à la réponse de Trump. La phrase que Fauci dit avoir été prise «hors de son contexte» dans une interview précédente l’entend dire: «Je ne peux pas imaginer que quiconque puisse faire plus.

Ce sont en effet les propres mots du Dr Fauci. Nous avons fait un travail «phénoménal», selon certains gouverneurs. Beaucoup de gens sont d’accord … Et maintenant viennent les Vaccins & Cures, bien en avance sur les projections! https://t.co/ANqKL4eBqJ – Donald J.Trump (@realDonaldTrump) 11 octobre 2020

En réponse aux affirmations de Fauci selon lesquelles l’équipe de Trump a utilisé ses mots hors de leur contexte, l’homme lui-même s’est rendu sur Twitter pour combattre le médecin. Trump a répondu à un autre message exprimant les pensées de son porte-parole de campagne, Tim Murtaugh, sur le fait que Fauci ne soit pas mal représenté, écrivant: «Ce sont en effet les propres mots du Dr Fauci. Nous avons un travail «phénoménal», selon certains gouverneurs. Beaucoup de gens sont d’accord… et maintenant les vaccins et les remèdes, bien avant les projections! Murtaugh a suggéré que l’annonce ne disparaîtra pas malgré les réfutations de Faucis, écrivant sur Twitter que ce sont les «propres mots» de Fauci et qu’ils sont «directement de la bouche du Dr Fauci».

Pendant toute la durée de la pandémie, Trump et Fauci se sont continuellement opposés, allant même des jours sans parler. Fauci a prêché le soutien de la science et l’importance des masques, de la distanciation sociale et des fermetures pour lutter contre la propagation du COVID-19. Fauci est resté catégorique sur le fait que l’Amérique pourrait faire pression sur toute la cour pour limiter la propagation, mais ne sera pas en mesure de le faire sans un leadership clair. Il a également récemment exprimé son inquiétude face au nombre croissant de cas dans le pays avant même le début de la saison grippale d’automne et d’hiver.

Dimanche soir, les États-Unis ont vu leur nouvelle moyenne quotidienne de cas atteindre 48 000, soit le chiffre le plus élevé depuis la mi-août selon Vox. Les hospitalisations sont également à la hausse et les décès devraient augmenter au cours des prochaines semaines en raison de la hausse des cas et des hospitalisations.