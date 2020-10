Le Dr Brad Schaeffer est profondément préoccupé par le «cerveau» géant d’une masse qui envahit le pied de son patient. Dans un aperçu exclusif de PopCulture de Mes pieds me tuent: Premiers pas de jeudi, le spécialiste de la chirurgie podiatrique consulte par vidéoconférence avec John et sa famille tout en élaborant des plans chirurgicaux et de biopsie pour déterminer si la croissance inhabituelle met la vie en danger.

Lorsqu’on lui a demandé comment la masse a pu devenir si grande, John dit à travers sa famille, qui traduit pour lui, que ses pieds ont toujours été différents. “Il a demandé à ses parents ce qui s’était passé et ils ont dit à peu près:” Vous aviez deux gros orteils qui poussaient trop vite “, alors ils l’ont simplement interrompu”, poursuit le membre de sa famille. “Et je suppose que ça n’a cessé de grandir après ça.”

Pourtant, la masse est devenue «beaucoup plus grande» au cours des dernières années, ce qui ajoute un sentiment d’urgence à l’obtention d’un diagnostic. Aussi mettre les pieds du Dr Brad au feu est la quantité de douleur dans laquelle John a été, ce qui donne l’impression que “quelqu’un a juste un couteau en dessous et est en train de le traverser.” En regardant ses radiographies, le Dr Brad note “on dirait que l’os est presque en train d’exploser” et provoque clairement une douleur atroce.

«Je ne peux qu’imaginer comment quelque chose comme ça a affecté votre vie», dit le Dr Brad à son patient. «Eh bien, écoutez, je suis honoré que vous ayez tendu la main. En demandant de mieux voir le pied lors d’une conversation vidéo, le Dr Brad inspecte le membre sous tous les angles. “Vous pouvez vraiment voir comment cette masse affecte tout le devant de votre pied et elle déplace même vos orteils vers le haut. Je veux dire, je ne peux qu’imaginer à quel point c’est inconfortable”, dit-il. Alors que John a un léger mouvement dans certains de ses orteils, la majorité de la plante du pied est obscurcie par une croissance plissée. «Cela ressemble vraiment à un cerveau sur le dessous de votre pied là-bas», dit le Dr Brad, notant la pression que John doit mettre sur l’avant de son pied pour marcher. “C’est comme le double de la taille.” Le médecin pourra-t-il aider John à déterminer ce qu’est réellement la croissance de son pied et à retrouver une vie normale? Mes pieds me tuent: Premiers pas est diffusé les jeudis à 22h30 HE sur TLC. Pour en savoir plus sur les émissions à succès de TLC de PopCulture, cliquez ici.