Oui, le programme créé par Jorge Ortiz de Pinedo revient à la télévision 33 ans après sa création et 27 ans après sa fin pour entrer dans le bar à comédie; C’est l’une des annonces que Televisa a récemment faites lors de l’Upfront 2021. Il manque encore des détails sur la question de savoir si Nuria Bages continuera à jouer le rôle de l’épouse de Cándido Pérez et s’ils créeront de nouveaux personnages, car une grande partie de cette distribution est décédée, comme María Luisa Alcalá, Julio Vega, Alejandra Meyer et Thelma Tixou.

Si quelqu’un a montré son affection pour ses followers sur les réseaux sociaux, c’est Omar Chaparro, qui ne se lasse pas de répondre aux publications et même de leur chanter, ce que son public adore et n’hésite pas à porter son attention sur la peinture des images, comme celle qu’ils partageaient. Twitter dans lequel il est considéré comme un roi avec une couronne, et qui est accompagné des mots “Merci d’être ma muse, Omar Chaparro, j’essaye juste de capturer ta perfection dans mon art.”

Et en parlant de San Ángel, la telenovela Je vous donne la vie, produite par Lucero Suárez en 2016, sera publiée par la plateforme Atresplayer Premium, qui fait partie du réseau espagnol qui a produit des séries telles que Pequeñas coincidencias, Veneno et El embarcadero. Ainsi, Jorge Salinas, Eva Cedeño et José Ron se retrouveront dans le pays européen. La mondialisation, ils l’appellent.