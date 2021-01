Dr. Dre dit qu’il sera “bientôt de retour à la maison” après avoir reçu un traitement médical dans un hôpital de Los Angeles pour un anévrisme cérébral signalé.

Le magnat de la musique a déclaré mardi soir sur les réseaux sociaux qu’il était reconnaissant pour les “bons voeux”. TMZ a rapporté que le rappeur et producteur avait subi un anévrisme lundi et se rétablissait au centre médical Cedars-Sinai.

«Je vais très bien et je reçois d’excellents soins de la part de mon équipe médicale. Je vais bientôt sortir de l’hôpital et rentrer à la maison. Salutations à tous les grands professionnels de la santé chez Cedars. Amour pour tous!!”.

Son représentant Il n’a pas répondu immédiatement un e-mail à la recherche d’informations.

Photo: ap

Divers artistes et athlètes a rendu hommage au Dr Dre mardi sur les réseaux sociaux. Ice Cube, Snoop Dogg et LeBron James ont offert des prières pour son rétablissement.

Dr Dre, de son vrai nom Andre Young, a produit des succès pour des artistes comme Tupac, Snoop Dogg et Eminem et a reçu six Grammy Awards.

Né dans le sud de la Californie dans la ville de Compton, il fait irruption sur la scène musicale en tant que membre fondateur du groupe NWA, produisant son premier album révolutionnaire de 1988 «Straight Outta Compton».

Il a produit ses propres succès et albums multi-platine, plus créé de la musique pour beaucoup d’autres, y compris Kendrick Lamar, 50 Cent, Jay-Z, Nas, Busta Rhymes, the Game et Anderson .Paak. Il a également eu du succès en dehors du genre rap, produisant des succès pop pour Gwen Stefani et Mary J. Blige.

Le Dr Dre a fondé Beats Electronics en 2008 avec Jimmy Iovine et six ans plus tard, ils ont lancé un service de streaming par abonnement, Beats Music. Apple a acquis les deux dans le cadre d’un accord pour 3 milliards de dollars en 2014.

Source: Excelsior