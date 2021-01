Bonne nouvelle pour les fans de Dr. Dre. Le rappeur, figure majeure de l’histoire du rap, a été renvoyé du Cedars-Sinai Medical Center à Los Angeles 10 jours après avoir été admis pour un anévrisme cérébral.

Selon TMZ, le rappeur était dans l’unité de soins intensifs du centre médical jusqu’au 13 janvier, mais après avoir montré une amélioration, il a été transféré dans une chambre privée. Le portail a également noté que le Dr Dre continuera sous surveillance médicale à domicile.

Grâce à son compte Twitter, Ice T a partagé la bonne nouvelle avec ses followers. «Seul FaceTimed avec le Dr Dre vient de rentrer à la maison. Sûr et beau », a-t-il écrit dans son tweet.

Comme on s’en souvient, un jour après son hospitalisation, le Dr Dre est réapparu sur son compte Instagram pour partager une photo de lui-même et un message encourageant à ses adeptes inconditionnels.

Merci à ma famille, mes amis et mes fans pour votre intérêt et pour vos bons voeux. Je me sens bien et je reçois d’excellents soins de la part de mon équipe médicale. Je vais bientôt sortir de l’hôpital et rentrer à la maison », écrit-il dans son message.

Emblème du rap de la côte ouest, André Young, qui est le nom original du Dr. Dre, a triomphé tant avec le groupe NWA (“Straight Outta Compton”, 1988) que dans sa carrière solo (“The Chronic”, 1992) . Il est également un producteur de haut niveau qui a signé des albums comme “Doggystyle” de Snoop Dogg (1993) ou “The Slim Shady LP” d’Eminem (1999).