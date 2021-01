ré

r Dre a déclaré qu’il «se débrouillait très bien et recevait d’excellents soins» à la suite d’informations selon lesquelles il avait été malade et était à l’hôpital.

Le rappeur, producteur et directeur de la maison de disques a souffert d’un possible anévrisme cérébral et reçoit un traitement à Los Angeles, selon le site Web américain du showbiz TMZ.

Le Dr Dre, de son vrai nom Andre Young, a partagé une mise à jour sur Instagram, remerciant les fans pour leur soutien et promettant d’être «bientôt» à la maison.

L’homme de 55 ans a écrit: “Merci à ma famille, mes amis et mes fans pour leur intérêt et leurs bons voeux. Je vais très bien et je reçois d’excellents soins de la part de mon équipe médicale.

«Je vais bientôt quitter l’hôpital et rentrer à la maison. Bravo à tous les grands professionnels de la santé chez Cedars. One Love!!”

Après l’annonce de la nouvelle, il était à l’hôpital, Ice Cube, l’ami proche du Dr Dre et ancien coéquipier de la NWA, a tweeté une photo du couple ensemble et a dit: «Envoyez votre amour et vos prières au pote Dr Dre.

Snoop Dogg, un autre ami proche et figure clé de la scène hip-hop du début des années 1990, a également partagé un message de soutien sur les réseaux sociaux.

Il a écrit sur Instagram: “OBTENEZ BIEN DR DRE NOUS AVONS BESOIN DE U CUZ.”

Dre était une figure clé de la scène hip-hop de la côte ouest du début des années 1990, devenant célèbre à la fin des années 1980 au sein du groupe de gangsta rap fondateur NWA.

Il a lancé une carrière solo réussie avec l’album de 1992 The Chronic et est un producteur de disques renommé.

Le Dr Dre a joué un rôle déterminant dans les carrières d’Eminem et de 50 Cent.