Le Dr Anthony Fauci, le plus grand spécialiste des maladies infectieuses du pays, a déclaré qu’il s’était personnellement rendu au pôle Nord pour vacciner le père Noël contre le coronavirus. Fauci a fait ce commentaire lors d’un segment amusant à la mairie de Sesame Street, samedi matin, sur CNN, qui était axé sur l’enseignement de la pandémie aux enfants. Le directeur des National Institutes of Allergy and Infectious Diseases a plaisanté le mois dernier en disant que le Père Noël était immunisé contre le virus.

Fauci a répondu aux questions des enfants pendant la mairie, y compris des questions sur la santé du Père Noël. “Je dois dire que je me suis occupé de cela pour vous parce que je craignais que vous ne soyez tous bouleversés”, a déclaré Fauci, note BuzzFeed. Fauci a dit qu’il avait vacciné le Père Noël lui-même. “J’ai mesuré son niveau d’immunité et il est prêt à partir”, a-t-il expliqué. “Il peut descendre par la cheminée, il peut laisser les cadeaux, il peut partir et vous n’avez rien à craindre. Le Père Noël est prêt à partir.”

Le mois dernier, Fauci a déclaré à USA Today que le Père Noël était exempté des directives de distanciation sociale parce qu’il avait «beaucoup de bonnes immunités innées». Si le Père Noël était une personne réelle (et nous ne disons pas qu’il ne l’est pas), il courrait un risque plus élevé de symptômes graves du COVID-19 en raison de son âge et de son poids. Cependant, Fauci a déclaré que les enfants ne tenaient pas compte des inquiétudes. “Le Père Noël ne transmettra aucune infection à personne”, a-t-il déclaré en novembre.

Cette semaine, Pfizer a commencé à distribuer le vaccin développé avec BioNTech à travers le pays, bien que la plupart des Américains ne soient pas vaccinés pendant des mois. Certains membres du gouvernement, dont le vice-président Mike Pence, la présidente de la Chambre des communes Nancy Pelosi et le chef de la majorité au Sénat Mitch McConnell, ont été vaccinés vendredi. Plus tard le même jour, la FDA a approuvé un deuxième vaccin pour une utilisation d’urgence, un vaccin développé par la start-up biotechnologique Moderna.

La FDA a constaté que le vaccin de Moderna était efficace à 94% dans la prévention du COVID-19. «Avec la disponibilité de deux vaccins maintenant pour la prévention du COVID-19, la FDA a franchi une nouvelle étape cruciale dans la lutte contre cette pandémie mondiale qui cause chaque jour un grand nombre d’hospitalisations et de décès aux États-Unis», a déclaré le Dr Stpehen Hahns a déclaré dans un communiqué, rapporte NPR. Moderna prévoit de livrer environ 20 millions de doses d’ici la fin décembre.

Plus de 17,5 millions d’Américains ont été testés positifs pour le coronavirus pendant la pandémie, selon l’Université Johns Hopkins. Plus de 315 000 Américains sont morts, samedi. Il y a eu 3270 décès rien que jeudi, le troisième record quotidien le plus élevé, rapporte CNN. La semaine dernière, les États-Unis ont enregistré en moyenne 2633 décès par COVID-19 par jour.