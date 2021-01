UNE

Le député conservateur et le médecin ont appelé Boris Johnson à «abandonner le politiquement correct» après qu’on lui ait demandé de remplir des formulaires sur la diversité afin d’administrer des coups de Covid.

Le Dr Liam Fox, un ancien médecin généraliste, a déclaré qu’il s’était porté volontaire pour administrer le vaccin contre le coronavirus, mais qu’il avait été invité à remplir la paperasse sur des sujets tels que «la résolution des conflits, l’égalité, la diversité et les droits de l’homme, le déplacement et la manutention de charges».

Les médecins et infirmières à la retraite se sont plaints d’une liste de contrôle en 21 points qu’ils devaient remplir pour se qualifier en tant que vaccinateur contre les coronavirus.

Le Dr Fox a déclaré à la Chambre des communes: «En tant que médecin qualifié non pratiquant, je me suis porté volontaire pour aider avec le programme et j’encouragerais les autres à faire de même, mais puis-je demander au Premier ministre pourquoi j’ai été obligé de suivre des cours sur la résolution des conflits, l’égalité , diversité et droits de l’homme, déplacer et manipuler des charges et prévenir la radicalisation afin de donner un simple coup de poing.

«Puis-je l’exhorter à amener le NHS et le ministère de la Santé à abandonner la bureaucratie, à abandonner le politiquement correct et à faire tout ce qu’ils peuvent pour faire avancer le programme de vaccination.»

Le Premier ministre a répondu: «Je suis assuré par le secrétaire à la Santé que tous ces obstacles, toutes ces pettifoggies inutiles ont été supprimés et que rien ne devrait absolument l’empêcher de se porter volontaire pour être vaccinateur.»