Le Dr Sanda Lee pense qu’elle a peut-être trouvé les plus gros kystes pilaires qu’elle ait jamais rencontrés en consultant un patient avec des bosses pesant plus d’une livre sur la tête dans un aperçu exclusif de PopCulture du Dr Pimple Popper de jeudi: avant le Pop. En consultant par chat vidéo pour les mesures de sécurité COVID-19, Lee rencontre Dennis et sa femme Donna, qui ne lui a pas touché la tête depuis plus de trois décennies.

«Dennis a tout un tas d’énormes bosses sur la tête, et j’essaie de comprendre ce qu’elles sont», explique Lee, ajoutant que son adorable chat Dim Sum veut de manière inattendue également faire son apparition sur le chat vidéo. Alors que l’assistante du médecin duveteuse s’assied sur ses genoux, Lee note qu’elle travaille à domicile au milieu de la pandémie: «Ces choses se produisent lorsque vous travaillez à domicile. Nous allons tous devoir suivre et poursuivre l’appel. “

Alors que Dennis montre les énormes bosses qui se sont développées partout dans sa tête, Donna dit à Lee: “Je veux dire, depuis plus de 30 ans, je ne lui ai pas vraiment touché la tête. Et celle sur le dos, tu ne pouvais pas me payer pour touchez celui-là. ” Dennis intervient sur la plus grosse bosse à l’arrière de sa tête, “Je crois qu’elle pèse au moins une livre.” Dennis décrit les excroissances comme «gênantes», révélant qu’il doit enrouler un T-shirt à mettre derrière son cou quand il s’assoit sur une chaise. «Vous avez certainement compensé cela, et cela devient juste une partie de votre vie», sympathise Lee.

Lee admet qu’elle n’est pas «sûre à 100%» de savoir ce que sont toutes les bosses, mais pense qu’il s’agit probablement de kystes pilaires, qui sont des excroissances courantes remplies de liquide qui se forment à partir des follicules pileux et se trouvent le plus souvent sur le cuir chevelu, selon à Healthline. “Je ne suis pas sûr de celui derrière sa tête”, poursuit Lee. “Je veux dire, si c’est un kyste pilaire, ce serait le plus gros que j’aie jamais vu.”

À la caméra, Lee explique son diagnostic préliminaire: “Le fait que ces bosses soient sur sa tête et bougent très bien indique qu’il s’agit probablement de kystes pilaires, mais le gros n’est pas de la taille que je verrais généralement pour un pilier. kyste, “qui, dit-elle, vont généralement de la taille d’une bille à la taille d’une balle de golf. «Cela pourrait être un lipome, mais je ne peux pas en être certaine», poursuit-elle. «De toute façon, cela doit vraiment poser de gros problèmes à Dennis. Je ne peux même pas imaginer. Dr Pimple Popper: Before the Pop est diffusé les jeudis à 22 h HE sur TLC. Pour en savoir plus sur les dernières émissions de TLC de PopCulture, cliquez ici.