Le drame des ressources humaines au cœur de Downing Street au cours des 48 dernières heures a été moins West Wing et plus Selling Sunset en termes de garce, de crises de colère et de théâtre. Il y a aussi beaucoup d’hommes chauves et de grandes femmes impliqués. Tard hier soir, un type appelé Lee Cain, qui était le directeur des communications du Premier ministre, a soudainement démissionné.

Une version de l’histoire est qu’il a jeté un paddy parce qu’une dame appelée Allegra Stratton va être le nouveau secrétaire de presse à haute visibilité de Boris Johnson. Cain voulait apparemment être son patron pour limiter son accès au Premier ministre et devenir chef de cabinet. Cain est un membre éminent du Brexiteer Vote Leave et très proche de Dominic Cummings, le conseiller en chef du Premier ministre (il y a beaucoup de chefs dans ce conte). Il y avait de l’inquiétude au sujet du rendez-vous et cela s’est presque produit jusqu’à ce que – selon certaines versions – la fiancée de Johnson, Carrie Symonds, pose le pied et Cain jette l’éponge. L’autre version est qu’une enquête officielle sur qui a divulgué la décision d’entrer dans un deuxième verrouillage du coronavirus a braqué les projecteurs sur Cain. Cain nie fermement qu’il ait été impliqué. Un type appelé James Slack le remplacera en tant que directeur des communications et les coureurs et les coureurs pour le rôle convoité de chef d’état-major sont tous des hommes.

Que cette lutte pour la position semble absorber Downing Street à un moment de crise nationale montre à quel point il est devenu un bunker toxique, dysfonctionnel et macho. La perspective que Caïn soit nommé chef de cabinet a horrifié de nombreuses femmes parlementaires et conseillères à qui j’ai parlé hier. «Des emplois typiques pour les garçons» a été la réaction que j’ai eue, donc il y aura un certain soulagement à sa démission. Mais ne soyez pas trop excité. Downing Street est toujours un club de garçons dirigé par un quad entièrement masculin. Une députée m’a dit qu’elle et d’autres trouvaient qu’il y avait peu ou pas de compréhension ou d’inquiétude concernant les grands problèmes qui affectent la vie des femmes.

«Cela ne semble pas délibéré. Mais cela ne traverse clairement l’esprit de personne, car c’est essentiellement un groupe de mecs qui prend toutes les décisions. Prenez la déclaration de l’été. Rien sur la garde d’enfants. Ils se soucient de choses comme la construction, les technologies vertes et l’apprentissage dans des secteurs à prédominance masculine. Qu’en est-il des opportunités pour les jeunes femmes? Et si vous ne pouvez pas ramener les femmes au travail, cela nuit à l’économie.

Les femmes politiques âgées n’ont pas été visibles lors des conférences de presse très médiatisées sur la pandémie (à part Dido Harding, qui est assez difficile à suivre et à retracer ces jours-ci), mais il est clair qu’il n’y a pas beaucoup de femmes dans les coulisses qui se prononcent pour les préoccupations des femmes. Il y avait une photo fascinante «dans les coulisses» prise récemment de l’équipe de lutte contre la pandémie inconditionnelle du premier ministre, qui résumait la situation – une bande d’hommes blancs d’apparence importante. Cela pourrait expliquer la confusion sur les écoles et comment les parents (principalement les mamans) étaient censés jongler avec tout. Ou pourquoi des secteurs dirigés par des femmes comme la beauté ont été les derniers à s’ouvrir. Mais qu’en est-il du rôle de la Munira Mirza, chef de la politique de Johnson et figure puissante au sein de la cour du Premier ministre? Les femmes parlementaires me disent qu’elles n’ont aucun contact avec Mirza, encore moins sur les questions de politique qui aident les femmes. En fait, ils ont très peu de contacts avec les conseillers principaux de Downing Street, qui est un autre produit de la culture agressive blokey. Les relations sont tendues entre les députés d’arrière-ban conservateurs et le centre et beaucoup estiment qu’une approche plus douce et plus conciliante aiderait à restaurer la confiance. Un ancien conseiller m’a dit: «Avoir plus de femmes ne changera pas automatiquement tout, mais avoir un groupe de personnes plus varié apporterait un meilleur jugement, une meilleure perspective et l’établissement de relations, ce qui est si vital en politique.»

Mais le No 10 se souciera-t-il d’être considéré comme un bunker blokey? «Pas du tout», dit quelqu’un en riant. «Ils ont leur majorité et le Brexit et c’est tout ce qui compte pour eux.» Mais peut-être devraient-ils repenser. Une recherche menée par la Grande-Bretagne pense que les gens pensent qu’une crise exige des compétences de leadership «plus douces». Il note également que les dirigeants politiques qui obtiennent les meilleurs scores sont tous des femmes – Jacinda Ardern, Angela Merkel et Nicola Sturgeon.

Il est tentant d’embaucher dans son propre moule, mais le n ° 10 ne manque pas de meurtriers politiques. Plus que jamais, le premier ministre doit gouverner pour tout le pays, y compris les femmes.

Comme mon ami, une maman occupée, qui m’a envoyé un message: «Tout ce discours sur une lutte pour le pouvoir est pathétique. 50 000 personnes sont mortes et les gars du n ° 10 sont occupés à se saluer la bite.