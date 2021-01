je

C’est une vérité universellement reconnue que Noël n’est pas Noël sans un drame de la période de relâchement du corsage – presque universellement, de toute façon, selon les chiffres publiés par Netflix. Bridgerton, sa nouvelle série racée de Regency London, devrait être regardée par 63 millions de foyers au cours de ses quatre premières semaines, a révélé le géant du streaming.

L’émission à succès, mettant en vedette les acteurs britanniques Phoebe Dynevor et Regé-Jean Page, a été l’une des plus parlées à la télévision depuis son lancement sur le service le jour de Noël. Basé sur les romans de l’auteur américaine Julia Quinn, il suit les hauts et les bas des huit frères et sœurs de Bridgerton alors qu’ils tentent de trouver l’amour et un but dans leur vie.

Il a été salué comme un changeur de jeu pour le drame d’époque en raison de la politique de Shondaland de casting inclusif. Plusieurs personnages principaux – et de nombreux rôles mineurs – sont joués par des acteurs de couleur, y compris le héros maussade le duc de Hastings (Page), Lady Danbury, joué par Adjoa Andoh et la reine Charlotte (Golda Rosheuvel), que certains pensent être le premier royal britannique à avoir une ascendance africaine.

Regé-Jean Page et Phoebe Dynevor jouent le couple central de l’émission

Dans un tweet, la société a également déclaré que le film de super-héros de Robert Rodriguez, We Can Be Heroes, également sorti le jour de Noël, sera regardé par 44 millions de foyers au cours de son premier mois.

Le film parle d’un groupe d’enfants qui doivent sauver la planète après que des extraterrestres ont enlevé les super-héros du globe – qui sont également leurs parents.

Le succès de Bridgerton et We Can Be Heroes en a fait la plus grande semaine de visionnage de Netflix entre Noël et le nouvel an, a ajouté la société.

en relation

En novembre, le géant du streaming a confirmé que 62 millions de foyers avaient «choisi de regarder» The Queen’s Gambit, une émission sur un joueur d’échecs talentueux mettant en vedette Anna Taylor-Joy, ce qui en faisait la plus grande série limitée de Netflix.

Netflix mesure une vue comme tout élément de contenu regardé pendant au moins deux minutes, ce qu’il considère comme suffisamment long pour indiquer que le choix était intentionnel.

Claudia Jessie et Nicola Coghlan s’offrent les bonbons de Noël

Page, 30 ans, né au Zimbabwe, a déclaré que Bridgerton – qui a été décrite comme Gossip Girl rencontre Downton Abbey – est comme “le frère rebelle de Downton Abbey”, mais “considérablement plus scandaleux”.

Il a déclaré à la BBC: “Je pense que l’idée que nous avons eue avec Bridgerton était très bien dans les premières conversations, de faire quelque chose de frais et d’excitant et d’entièrement plus amusant, rapide, drôle et glamour que ce qui a été fait auparavant dans le genre d’époque.

“C’est un peu censé être quelque chose d’un peu coloré et moelleux pour Noël, j’espère comme un gros câlin chaleureux de Regency pour vous aider à traverser une période festive qui a été un peu différente pour tout le monde cette année.”

Bridgerton est disponible sur Netflix