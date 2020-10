Dans les histoires de science-fiction mettant en vedette des êtres humains, à moins que les robots ne soient des antagonistes avec un très spécifique au premier plan, ils se voient généralement attribuer un rôle plutôt secondaire. La saga Star Wars (depuis 1977), dont onze films peuvent être vus sur Disney Plus, ne fait pas exception à cela, et pourtant il n’y en a pas d’autre dans lequel l’importance des droïdes pour l’histoire dans son ensemble est à la fois indiscutable et si discrète. Notre cher C-3PO (Anthony Daniels) et R2-D2 (Kenny Baker et Jimmy Vee) ont été témoins et ont participé aux aventures des Jedi dans leurs trois trilogies.

Si R2-D2 pouvait parler au lieu de biper et sans la traduction de C-3PO, il pourrait nous dire à quel point nous voulions des Skywalkers dans Star Wars

Si ce dernier pouvait parler de manière compréhensible au lieu de biper et sans la traduction du droïde pleurnichard du protocole dont les souvenirs sont effacés dans l’épilogue de Revenge of the Sith (George Lucas, 2005), il pourrait nous dire ce que nous voulions des Skywalkers depuis Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) rencontré anakin (Jake Lloyd) sur Tatooine pendant The Phantom Menace (Lucas, 1999) jusqu’à la défaite finale de l’empereur Sheev Palpatine (Ian McDiarmid) sur la sombre planète Exegol, le monde caché des Sith, à la fin de The Rise of Skywalker (JJ Abrams, 2019).

Lucasfilm

Une scène dans laquelle la pertinence de R2-D2 comme personnage témoin est indéniable: celle de la mort de Leia Organa, à la naissance de laquelle elle avait également été présente.

Car le petit R2-D2 aurait pu être le narrateur de Star Wars s’ils l’avaient laissé être, et dans ce dernier film il y avait même une scène dans laquelle sa pertinence en tant que personnage de témoignage est incontestable: celle de la mort de Leia Organa (Carrie Fisher ), à la naissance duquel il avait également assisté à la tragique conclusion de Revenge of the Sith. En l’absence de Chewbacca (Joonas Suotamo) et d’un C-3PO amnésique par obligation, R2-D2 est le seul héros de la trilogie originale qui est là, avec son vieil ami, la voyant progressivement partir pour ne faire qu’un avec la Force. comme il avait été témoin de sa venue au monde à une époque lointaine, très lointaine.

