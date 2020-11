Le duc de Cambridge n’a fait aucune mention de sa propre expérience de la maladie en livrant un message vidéo préenregistré pour ouvrir la cérémonie de remise des prix Spirit of Fire de The Fire Fighters Charity.

Le deuxième en ligne vers le trône a attrapé Covid-19 en avril mais ne l’a pas rendu public car il ne voulait pas alarmer la nation, la nouvelle n’apparaissant que cette semaine – sept mois plus tard.

Dans son message à The Fire Fighters Charity, le duc a parlé du «défi unique» auquel sont confrontés les intervenants d’urgence pendant la pandémie. Il a souligné combien il était plus important que jamais pour les travailleurs de première ligne de recevoir un soutien en santé mentale.

William a déclaré: «Cette année, l’épidémie de Covid-19 a présenté un défi unique pour tous les intervenants d’urgence, qui ont dû s’adapter à de nouvelles méthodes de travail tout en continuant à sauver des vies et à aider les personnes dans le besoin, jour après jour. .

“C’est ce qui rend les réalisations que nous célébrons ce soir d’autant plus extraordinaires.”

Il a ajouté: «Il est plus important que jamais que les personnes en première ligne sachent vers qui se tourner pour obtenir du soutien.

«Le travail de The Fire Fighters Charity et de toutes les organisations qui soutiennent nos services de lumière bleue est essentiel pour assurer la santé et le bien-être à long terme de nos intervenants d’urgence.

L’organisme de bienfaisance offre un soutien spécialisé et permanent aux membres de la communauté des services d’incendie du Royaume-Uni, en se concentrant sur leur bien-être mental, physique et social.

William a également annoncé que Shilla Patel, responsable de l’inclusion aux pompiers de Londres, était la gagnante du prix spécial de reconnaissance de l’organisation pour l’excellence dans le domaine de la santé mentale.

Mme Patel a lancé United Minds, le premier réseau de soutien en santé mentale de la Brigade, en mars 2019 pour briser la stigmatisation et aider le personnel à accéder au soutien quand il en a besoin.

Le duc a raconté comment Mme Patel avait reçu le soutien de l’organisme de bienfaisance, ce qui lui avait permis de parler de ses propres problèmes de santé mentale.

William a ajouté: «Depuis, elle s’est donné pour mission d’aider ses collègues à se sentir capables de faire de même.

«Alors félicitations, Shilla. C’est grâce au dévouement de personnes comme vous que nous pouvons continuer à faire tomber les barrières et à faire en sorte que chacun reçoive le soutien dont il a besoin.

“Et à tous les nominés et gagnants de ce soir, merci encore pour tout ce que vous faites.”

Parmi les célébrités participant à la cérémonie virtuelle figuraient le musicien Brian May, les acteurs Michael Sheen et Dame Julie Walters, la présentatrice Susanna Reid et l’ancien footballeur anglais Les Ferdinand.

William, qui aurait eu du mal à respirer à un moment donné lorsqu’il souffrait de Covid-19, a gardé son diagnostic secret du public, ne voulant pas alarmer la nation lorsque le Premier ministre Boris Johnson était en soins intensifs avec le virus et le prince de Le Pays de Galles se remettait.

La cérémonie de remise des prix a généralement lieu à Londres, avec une réception à Downing Street, mais la pandémie a eu lieu en ligne pour la première fois.