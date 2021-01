Le Dr Lauren Dixon, un médecin généraliste de Cumbria, a raconté à William les scènes heureuses dont elle avait été témoin et comment les résidents des foyers de soins considéraient le vaccin comme leur «billet» pour revoir leur famille après des mois d’intervalle.

Le duc s’est entretenu avec les travailleurs du NHS des quatre pays pour en savoir plus sur le programme visant à vacciner des millions de personnes âgées et vulnérables.

Lors d’une pause dans la vaccination des résidents, le Dr Dixon, du Bridgegate Medical Center à Barrow-in-Furness, a parlé de sa surprise d’avoir été choisie pour parler au duc jeudi par téléphone.

Elle a déclaré: «J’étais juste complètement choquée, vraiment nerveuse et il était juste adorable et vraiment gentil et reconnaissant et disant un très grand merci à tous ceux qui sont dans notre région qui se sont vraiment mobilisés pour que l’effort de vaccination se déroule aussi bien que Il a demandé comment s’était déroulé le déploiement, il a demandé ce que c’était que d’entrer dans les maisons de soins et comment nous ont-ils reçus en arrivant avec le vaccin.

Le cabinet du Dr Dixon est l’un des dix qui forment le réseau de soins primaires Barrow et Millom qui a terminé les vaccinations pour tous ses patients âgés de plus de 75 et 80 ans et les résidents des maisons de soins, après avoir commencé les vaccinations à la mi-décembre.

Elle a ajouté: «Les maisons de soins ont eu une période absolument horrible, elles ont vraiment traversé l’usine au cours de la dernière année.

«Certains membres de leur personnel ont tout simplement fait des pieds et des mains pour leur résidence, y sont parfois restés tout le week-end parce que c’est ce qu’ils avaient besoin de faire.

«Donc, je pense que pour nous, dès que nous avons eu l’occasion de nous rendre dans les maisons de soins, nous nous sommes sentis très excités. Et puis, quand nous sommes arrivés là-bas, vous savez que les résidents étaient tellement heureux.

La mère de deux enfants mariée qui vit dans sa ville natale de Barrow-in-Furness a ajouté: «Ils ont vu leurs proches peut-être sur des vidéos, s’ils ont de la chance, et parfois par la fenêtre. Mais ils étaient tous un peu comme “c’est notre ticket pour pouvoir revoir notre famille”. «Nous avons donc eu des larmes, ils se battaient les uns les autres quand ils ont reçu les vaccins et c’était juste un vrai privilège de pouvoir les soutenir avec ça.

Le Dr Dixon, dans son rôle de chef de la direction générale – Soins intégrés pour le NHS Morecambe Bay Clinical Commissioning Group a également soutenu le programme de vaccination dans la région de Morecombe Bay.