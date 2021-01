T

e duc de Sussex est «navré par la situation avec sa famille» après avoir déménagé en Amérique, a déclaré son ami Tom Bradby.

Cependant, le présentateur d’ITV News at Ten a déclaré que Harry et Meghan étaient «satisfaits» de leur nouvelle vie après avoir démissionné en tant que membres de la famille royale et étaient «très excités» par les choses qu’ils font.

Interrogé sur l’épisode de ce dimanche de Love Your Weekend With Alan Titchmarsh, le diffuseur a également déclaré qu’il pensait que le duc de Cambridge ne trouvait pas sa position de royal «facile».

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que le couple semblait plus heureux aux États-Unis, le diffuseur a répondu: «Alors sont-ils malheureux? Non, je pense qu’ils sont satisfaits, les choses qu’ils font les excitent.

“Je pense qu’il a le cœur brisé par la situation avec sa famille, vous n’avez pas nécessairement besoin d’avoir des connaissances pour le savoir, mais je pense que c’est vrai.”

Harry et Meghan ont plongé la famille royale dans une période de crise lorsqu’ils ont annoncé en janvier de l’année dernière qu’ils voulaient se retirer en tant que membres de la famille royale et devenir financièrement indépendants.

Dans les mois qui ont précédé l’annonce de la bombe du couple, la fracture au sein de la famille royale a été creusée lorsque Harry a déclaré dans un documentaire d’ITV, présenté par Bradby, que lui et son frère, le duc de Cambridge, étaient sur «des chemins différents» et ont bons et mauvais jours dans leur relation.

Pressé de savoir s’il faisait référence à la distance entre Harry et William, Bradby, qui a assisté au mariage de William, a déclaré à Titchmarsh: «Eh bien, la situation avec la famille n’est clairement pas idéale et cela a été une année très difficile pour tous.

«Dans une certaine mesure, je me suis senti un peu pris au milieu d’eux avec ce documentaire qui est un endroit profondément inconfortable et c’est, d’une certaine manière, pourquoi je suis toujours réticent à en dire plus parce que je ne veux pas aggraver quelque chose ou se mettre entre quelque chose ou quelque chose comme ça.

Depuis qu’ils ont déménagé aux États-Unis pour leur liberté personnelle et financière, Harry et Meghan ont signé des accords lucratifs – qui valent bien plus de 100 millions de livres sterling – avec Spotify et Netflix, qui leur donnent le capital nécessaire pour poursuivre leur nouveau style de vie et leurs objectifs publics.

Le mois dernier a également vu le lancement en douceur du site Web de leur organisation à but non lucratif Archewell, le couple définissant leur objectif de «construire un monde meilleur».

Bradby, qui était invité au mariage de Harry et Meghan, a ajouté: «Mais sont-ils malheureux là-bas? Non, je ne pense pas que ce soit vrai, je pense qu’ils sont plutôt heureux en fait, mais je pense qu’ils luttent avec leur position dans la vie – je pense qu’ils le font tous.

«Je pense que William aussi. Je ne pense pas qu’il trouve cela facile.

Love Your Weekend With Alan Titchmarsh sera sur ITV dimanche à 10h.