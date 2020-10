Le duc et la duchesse de Cambridge n’ont pas la garde complète de leurs enfants! | AP

Peut-être que vous étiez déjà conscient de ce que le fAmilia Real Les Britanniques ont certains règlements que les successeurs doivent suivre à la lettre, l’un d’eux qu’ils ignoraient peut-être peu, c’est qu’ils ne peuvent pas avoir la garde complète de leurs descendants.Cette affaire s’applique à Kate Middleton et au prince William, mieux connus sous le nom de Ducs de Cambridge.

Il y a un véritable obstacle qui ne permet pas aux parents des jeunes Jorge, Catalina et Luis de Cambridge d’avoir la garde complète de leurs propres enfants, cette nouvelle en a sûrement surpris plus d’un.

Chaque fois qu’une actualité liée au Ducs de Cambridge ses adeptes dans ce que vous faites mon amour surtout parce qu’ils partagent à plusieurs reprises l’amour qui n’est pas toujours leurs enfants et quelques anecdotes et expériences des plus petits.

Certes, au fil des ans, des millions d’internautes ont suivi les traces du couple, notamment dans leurs grossesses qui les ont rendues belles comme n’importe quelle autre femme enceinte, les Dukes sont devenus toutes des célébrités sur Internet.

Bien qu’à certaines occasions, nous nous soyons également vus éduquer leurs enfants en dehors des règles imposées par la royauté, comme à l’époque où Kate Middleton, également connue sous le nom de Catherine Duchesse de Cambridge, a grondé son fils aîné pour avoir fait une crise de colère en public.

Cette photographie est immédiatement devenue virale non seulement en Angleterre mais dans le monde entier, elle a provoqué une vive réaction chez plusieurs internautes, en particulier le public féminin, qui s’est identifié à cette action, mentionnant à plusieurs reprises que même la royauté n’a pas échappé à la réprimande. de sa maman.

Cependant, quelque chose que peut-être leurs sujets ou les personnes qui suivent la vie des ducs ne savaient pas, c’est qu’en tant que parents, ils n’ont pas garde de ses propres enfants, mais plutôt du souverain royal, sa grand-mère, la reine Elizabeth II, a la garde légale et totale de ses propres petits-enfants, mineurs.

Cela est dû selon le portail de la Société car une loi approuvée en 1917 enregistrée en 1972, mentionnait que le souverain royal était celui qui aurait la garde légale et complète des descendants mineurs, cette loi est en vigueur depuis 248 ans. .

La famille royale, le duc et la duchesse de Cambridge, a un compte officiel sur Instagram où environ 12 millions de followers suivent chacune des publications qu’ils font.

Dans la description du compte lui-même, ils ont écrit: Le compte Instagram officiel du duc et de la duchesse de Cambridge accordé au palais de Kensington.

Tant de fois, nous avons vu des publications nues sur la famille elle-même vivant ensemble et extrêmement heureuse lors d’événements sociaux et politiques, partageant également avec la reine Elizabeth II elle-même et son frère Harry.

Tout événement de la famille royale, qu’il soit politique ou social, devient immédiatement une tendance dans les réseaux sociaux, car le Ducs de Cambridge et tous les membres de la famille royale sont extrêmement populaires dans le monde, les yeux sont sans doute sur la famille royale.

Bien qu’évidemment, ils soient également devenus populaires en raison des scandales qui ont été impliqués en raison de la séparation du prince Harry et de Megan Markle pour leur séparation de la maison royale britannique.

Il est possible que le compte Instagram au nom du Ducs de Cambridge Il est géré par un ouvrier et pas précisément par le couple royal qui est probablement toujours en constante évolution sociale et politique en raison de sa position sociale et royale.

