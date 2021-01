T

Le duc et la duchesse de Cambridge ont été avertis que le Royaume-Uni fait face à une génération de «policiers et de personnel des services d’urgence brisés» après la pandémie de Covid-19.

Le commentaire est venu pendant que William et Kate discutaient avec les intervenants et les conseillers d’urgence, et le duc a partagé ses propres expériences de voir «la mort et tant de deuil» quand un pilote d’ambulance aérienne, et comment cela a affecté sa vision du monde.

William a également révélé son inquiétude pour ceux qui sont en première ligne de la réponse du pays à la pandémie de coronavirus, affirmant qu’il «s’inquiète vraiment» de l’effet sur leur vie de voir «des niveaux aussi élevés de tristesse, de traumatisme et de mort».

S’exprimant lors de l’appel vidéo de mercredi, qui comprenait également des conseillers de la ligne de soutien au deuil Just B de Hospice UK, Phil Spencer, inspecteur du bien-être de la police de Cleveland, a déclaré au couple royal: «Je pense que la police continue.

«Comme beaucoup de services d’urgence, nous courons vers le danger, courons vers une attaque terroriste, nous courons vers la pandémie, et je pense personnellement que c’est pourquoi la police n’a peut-être pas engagé autant que nous aurions pu (avec les conseils) à Just B, c’est parce que nous ne voulons pas prendre le temps précieux de quelqu’un d’autre.

«Peut-être que plus tard, lorsque tout cela aura disparu, nous aurons des policiers et du personnel des services d’urgence cassés, car nous sommes trop occupés à nous concentrer sur la protection des plus vulnérables.

M. Spencer a également décrit le NHS comme des «héros absolus», mais a déclaré que les officiers étaient «parfois considérés comme des méchants – encore une fois ne peuvent pas faire le bien pour avoir mal agi – devant imposer des amendes et légiférer».

La fondation royale du duc et de la duchesse a fourni un soutien financier à Just B via son fonds de réponse Covid-19.

Just B fournit une aide au deuil et au bien-être confidentielle et gratuite pour le personnel du NHS, les travailleurs sociaux, les soignants et tous les membres du personnel des services d’urgence qui peuvent être confrontés à un deuil personnel, à l’anxiété, à un traumatisme ou à l’impact d’un grand nombre de décès dans leur vie professionnelle.

William a déclaré à propos de Just B: «Je pense que les gens doivent comprendre comment vous êtes des êtres humains normaux faisant un travail brillant dans une période très, très difficile et j’espère que ce service leur donnera le débouché dont ils ont besoin.

«Je crains, comme vous l’avez dit, que vous soyez tous tellement occupés à prendre soin de tout le monde que vous ne prendrez pas assez de temps pour prendre soin de vous, et nous ne verrons pas les impacts avant un certain temps.

Le duc a travaillé pour l’East Anglian Air Ambulance pendant deux ans avant de démissionner en tant que pilote d’hélicoptère en juillet 2017 pour se concentrer sur ses fonctions royales.

Il a parlé de ses expériences d’ambulance aérienne dans le passé et, s’appuyant sur ses connaissances, a déclaré: «Quand vous voyez tant de morts et tant de deuil, cela a un impact sur la façon dont vous voyez le monde.

«Ce que vous avez dit sur le fait de pouvoir voir les choses sous un jour différent est très intéressant.»

Se référant à un commentaire fait par un membre du London Ambulance Service, il a ajouté: «Je pense que vous avez dit que vous pensiez que tout le monde autour de vous allait mourir – c’est ce qui m’inquiète vraiment pour le personnel de première ligne en ce moment, c’est que vous êtes tellement sous le cosh en ce moment et tellement pressurisé et vous voyez des niveaux si élevés de tristesse, de traumatisme, de mort, que cela a un impact sur votre propre vie et votre propre vie de famille parce qu’elle est toujours là.

«Vous êtes tellement attiré par cela, ce que tout le monde est, il est naturel que cela se produise.

«Mais c’est ce que je pense que beaucoup de public ne comprend pas, que lorsque vous êtes entouré par ce niveau de traumatisme intense, de tristesse et de deuil, ça le fait vraiment, ça reste avec vous à la maison, ça reste avec vous pendant des semaines. à la fin, n’est-ce pas, et vous voyez le monde dans un endroit beaucoup plus, légèrement déprimé, plus sombre et plus noir.

William, 38 ans, et Kate, 39 ans, ont tous deux souligné qu’il était vital que le personnel de première ligne cherche du soutien à ce moment critique et que la stigmatisation entourant la recherche d’aide pour des problèmes de santé mentale doit cesser.

Carly Kennard, coordonnatrice des appels d’urgence au London Ambulance Service, a déclaré au couple qu’elle était soutenue par un conseiller Just B après avoir «lutté» pour faire face au chagrin suite à la mort inattendue de son oncle juste avant Noël.

Après une première hésitation, elle a téléphoné à un conseiller: «J’ai appelé et j’ai parlé à une charmante dame, j’ai pleuré à la charmante dame et cela a aidé.

Elle a ajouté: «Il est encore tôt et je ne suis toujours pas d’accord, mais je sais que j’ai les réseaux de soutien autour de moi pour m’aider.»