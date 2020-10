La société pharmaceutique Purdue Pharma, fabricant de l’analgésique sur ordonnance OxyContin, plaidera coupable à des accusations criminelles fédérales dans le cadre d’un règlement de plus de 8 milliards de dollars, a annoncé mercredi le ministère de la Justice. OxyContin a été lié à l’épidémie d’opioïdes qui a été associée à 470000 décès dans le pays au cours des deux dernières décennies, et l’accord conclu n’indemnise aucun des dirigeants ou propriétaires de la société de toute responsabilité pénale dans le cadre d’une enquête pénale en cours. Pendant ce temps, les propriétaires, tous membres de la famille Sackler, affirment avoir agi “de manière éthique et légale”, selon l’Associated Press.

Purdue Pharma plaidera coupable de trois chefs d’accusation, y compris de complot en vue de frauder les États-Unis et de violation des lois fédérales anti-pots-de-vin, selon le ministère de la Justice, qui seront tous détaillés dans un dépôt de bilan devant un tribunal fédéral. Les Sackler perdront également tout contrôle sur leur entreprise, Purdue devenant une société d’utilité publique régie par une fiducie équilibrant les intérêts de la santé publique et les intérêts commerciaux, selon des responsables.

En plaidant coupable, Purdue admet qu’il a entravé la Drug Enforcement Administration, mentant sur le maintien d’un programme efficace pour éviter le détournement de drogue et en rapportant des informations trompeuses à l’agence pour augmenter les quotas de fabrication. La société admet également avoir enfreint les lois fédérales anti-pots-de-vin en payant les médecins par le biais de programmes de parole pour les amener à rédiger davantage d’ordonnances pour les opioïdes de la société et en utilisant également un logiciel de dossiers de santé électroniques pour influencer la prescription de leurs analgésiques.

Dans le cadre du règlement, Purdue paiera au gouvernement 225 millions de dollars dans le cadre d’une confiscation criminelle de 2 milliards de dollars. En plus de cela, Purdue pourrait être condamné à une amende pénale de 3,54 milliards de dollars, bien que cela soit effacé par une faillite. Purdue prévoit également d’accepter 2,8 milliards de dollars de dommages-intérêts pour résoudre sa responsabilité civile. Selon l’accord de plaidoyer, la société admet également qu’elle a enfreint la loi fédérale et a “sciemment et intentionnellement conspiré et accepté avec d’autres d’aider et d’encourager” la délivrance de médicaments par des médecins “sans but médical légitime et en dehors du cours habituel de la pratique professionnelle. “

“Purdue regrette profondément et accepte la responsabilité de la faute détaillée par le ministère de la Justice dans l’exposé conjoint des faits”, a déclaré Steve Miller, président du conseil d’administration de la société, dans un communiqué, selon l’AP. Les membres de la famille Sackler ont ajouté dans un communiqué qu’ils avaient «une profonde compassion pour les personnes qui souffrent de dépendance et d’abus aux opioïdes et espèrent que la proposition sera mise en œuvre aussi rapidement que possible pour aider à répondre à leurs besoins critiques».