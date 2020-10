John Ratcliffe, le directeur du renseignement national, a révélé lors d’une conférence de presse programmée brusquement que la Russie et l’Iran étaient intervenus dans la prochaine élection présidentielle. Ratcliffe a expliqué que les deux pays avaient pris «des mesures spécifiques pour influencer l’opinion publique» concernant les élections du 3 novembre.

Poursuivant, Ratcliffe a déclaré que les pays étaient également en mesure d’obtenir des informations sur l’inscription des électeurs. Ces informations incluent l’affiliation à un parti, les adresses personnelles, les numéros de téléphone et les adresses e-mail. En obtenant ces détails, Ratcliffe a déclaré que l’Iran, en particulier, avait commencé à envoyer de faux courriels pour intimider les électeurs. “Nous n’allons pas tolérer l’ingérence étrangère dans nos élections”, a poursuivi Ratcliffe. Ce type d’ingérence, a noté Ratcliffe, sert à saper la confiance du public dans une élection juste. C’est devenu un point de friction pour le président Donald Trump, car certains suggèrent qu’il n’acceptera peut-être pas la défaite, appelant plutôt les élections truquées ou entravées.

Les e-mails en question auraient été adressés par The Proud Boys, un groupe d’extrême droite dont le soutien à Trump a été mis en lumière lors du premier débat entre Trump et Joe Biden. Ces e-mails ont été vus dans plusieurs États, dont la Floride et l’Alaska. Prétendant appartenir à l’organisation, les messages menaçaient les électeurs démocrates, insistant pour que ceux qui recevaient les e-mails changent d’appartenance à un parti et votent plutôt pour Trump. L’attaque a prétendu avoir eu les informations de l’individu. Ratcliffe a expliqué que les attaques qu’ils ont vues, en particulier celle mentionnée ci-dessus, viennent d’Iran. La Russie, cependant, n’a pas été impliquée dans les faux courriels, mais a obtenu des informations sur les électeurs.

Avant de clore la conférence de presse, Ratcliffe a tenté de sauver la situation en exhortant à rester confiant lors du vote. “La dernière ligne de défense en matière de sécurité électorale, c’est vous, l’électeur américain”, a-t-il déclaré. Ce dernier développement survient dans les deux semaines précédant les élections du 3 novembre. Il a également fait la une des journaux la veille du débat présidentiel final, qui pourrait certainement être évoqué à un moment donné de la soirée. Le débat aura également une certaine importance car il sera le premier à permettre au modérateur de couper le son de chaque candidat.