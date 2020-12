Les autorités de Nashville et le FBI continuent de chercher des informations sur l’explosion du matin de Noël qui a secoué le centre-ville. Selon CBS News et NBC News, les forces de l’ordre fouillent la maison d’Anthony Quinn Warner sur Bakertown Road dans la région de Nashville. L’homme de 63 ans n’a pas été confirmé en tant que suspect, mais c’est le premier chef de file que les autorités ont suivi en tant que «personne d’intérêt».

Des agents du Federal Bureau of Investigation et de l’ATF étaient sur les lieux et ont déclaré aux journalistes qu’ils enquêtaient pour savoir si Warner était responsable ou lié au bombardement qui a fait trois blessés et a provoqué un réveil brutal pour Noël.

… # exclusif @CBSNews a appris le nom d’une personne d’intérêt liée à l’explosion qui a secoué #Nashville le # Noël. Plusieurs sources nous disent qu’Anthony Quinn Warner, un résident de la région de Nashville, avait une marque et un modèle de VR similaires. – Jeff Pegues (@jeffpeguescbs) 26 décembre 2020

L’affilié de NBC, WSMV, a noté qu’un véhicule récréatif qui correspond à la description du véhicule récréatif partagée par la police était autrefois garé dans la cour de la résidence de Warner. On peut le voir sur des photos partagées sur Google Maps, mais le point de vente note que le camping-car n’est plus sur les lieux.

L’attentat à la bombe, que la police qualifie d ‘«intentionnel», a endommagé plusieurs entreprises à proximité, avec des images de sécurité de la zone montrant des dommages et des fenêtres se brisant au moment de l’explosion. L’explosion a endommagé quarante et une entreprises. La bombe a également endommagé un bâtiment AT&T, perturbant les services Internet et téléphoniques dans la région, y compris les services d’urgence 911.

Et alors que seulement trois ont été blessés et envoyés à l’hôpital, le chef de la police métropolitaine de Nashville, John Drake, a confirmé que des restes humains avaient été retrouvés sur le site de l’explosion. À qui appartiennent les restes n’a pas été établi, mais ils ont été envoyés au médecin légiste.

En ce moment, des agents du FBI et de l’ATF se concentrent autour de cette maison dans leur recherche de réponses aux explosions #Nashville du # Noël. @WSMV pic.twitter.com/VASYOkpHlE – Joshua Cole (@JoshuaColeLive) 26 décembre 2020

Malgré la fouille du domicile et la «personne d’intérêt» libérée par les autorités, la police a clairement indiqué qu’elle «suivait des pistes» et a exhorté le public à lui demander de l’aide.

Le choc du matin de Noël a commencé par un appel à propos de coups de feu tirés à 5h30 du matin, heure locale, trouvant le camping-car garé devant le bâtiment AT&T. Selon NBC News, un système de haut-parleurs attaché au camping-car a diffusé un avertissement concernant l’explosion, avec une vidéo capturant le son dans les instants précédant l’explosion. Selon les autorités sur place, la voix féminine entendue du camping-car les a amenés à prendre la menace au sérieux et à limiter les blessures au minimum.

“Ils ont entendu les annonces provenant de ce véhicule, les ont pris au sérieux et ont travaillé pour sceller les rues pour protéger les gens”, a déclaré le porte-parole de la police de Nashville, Don Aaron, selon NBC News. “Nous pensons que des vies ont été sauvées par ces officiers faisant exactement cela.”