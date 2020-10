Certains des accessoires les plus emblématiques du grand écran des 40 dernières années sont à gagner … mais certains coûteront autant que le budget d’un petit film indépendant.

Le magasin d’accessoires de renommée mondiale – qui abrite une incroyable collection de souvenirs de films – organisera sa vente aux enchères annuelle en direct début décembre … et les accessoires devraient rapporter 5,6 MILLIONS de dollars ou plus.

Bien que plus de 900 articles seront sur le bloc, ce sont les trucs coûteux qui devraient vraiment gagner de l’argent … comme le sabre laser du héros d’Obi-Wan Kenobi de “ Star Wars: Revenge of the Sith ”, qui Ewan McGregor manié. Prop House s’attend à ce que cela se vende jusqu’à 155 000 $.

Ensuite, il y a les trucs plus excentriques, comme le fedora violet du Joker de “Batman” – porté par Jack Nicholson – devrait aller entre 26-38k $ … ou l’extraterrestre mécanique du classique de science-fiction de 1979 “Alien” devrait rapporter 52-78k $.

Vouloir plus? Que diriez-vous du blouson aviateur de Maverick de “Top Gun” – porté par Tom Cruise – ou la veste futuriste de Marty McFly de “Back to the Future Part II” enfilée par Michael J. Fox? Les deux devraient se vendre entre 15 et 21 000 dollars.

Les autres accessoires notables incluent les bottes Julia Robert portait dans “Pretty Woman”, Brad Pittveste en cuir rouge de “Fight Club”, et la cravate d’un autre Joker – Grand livre Heath – de “The Dark Knight”.

Bien sûr, il y en a beaucoup plus. La vente aux enchères en direct de souvenirs de divertissement uniques de Prop Store se déroule pendant 2 jours les 1er et 2 décembre … les inscriptions sont ouvertes maintenant.