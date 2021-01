Après le match de championnat national entre les Clemson Tigers et l’Alabama Crimson Tide en 2019, Donald Trump a organisé un repas à la Maison Blanche pour célébrer la victoire. Il l’a fait pendant la fermeture du gouvernement et a utilisé la restauration rapide pour nourrir Trevor Lawrence et les autres joueurs de Clemson. Suite à une défaite contre l’état de l’Ohio au Sugar Bowl, Clemson n’est plus éligible pour participer au championnat national, mais la photo de l’incursion précédente de l’équipe à la Maison Blanche a refait surface vendredi.

Un compte Twitter appelé No Context College Football a publié une photo montrant Lawrence en costume et tenant une boîte en carton de McDonald’s. Le compte n’a pas fourni de description, mais les fans de football ont immédiatement su qu’il s’agissait du fameux repas de fête. Ils ont immédiatement répondu avec une grande variété de commentaires sur les réseaux sociaux, y compris plusieurs blagues. Certains utilisateurs ont également apprécié l’occasion de revoir les photos du repas de la Maison Blanche afin de trouver des détails cachés.

Non, c’est plein de controverses. Je dis Pizza Hut parce que personne sur les pizzas de la Hutte. – Porte battante Frat Dad (@My_New_Username) 3 janvier 2021

WH Butler: Je suppose … que nous pouvons mettre la sauce Sweet N’Sour dans … la porcelaine Lincoln. pic.twitter.com/sICyzQ0oAt – Daily Black Anime (Actuellement: Suivez pour suivre) (@DLYBLKANIME) 3 janvier 2021

Je serais tellement déçu après avoir été invité à la Maison Blanche où des cuisiniers de classe mondiale préparent des repas pour les personnes les plus importantes du monde, juste pour se faire servir un grand Mac froid et des frites molles sur un plateau d’argent. – Angry Little Ghost (@PizzaGaurdian) 3 janvier 2021

Mann !!! J’étais comme le frère Mickey qui avait froid si vite sur le chemin du retour! N’est pas possible que toute cette nourriture soit aussi fraîche quand elle est arrivée tout de suite lol – SiR Billyyy💭 (@ SiRbiLLy26) 3 janvier 2021

c’est le majordome, frère – Rebecca Tsai (蔡 頤 臻) (@Rebecca_Tsai_TW) 3 janvier 2021

Droite? Quand dans l’histoire de la restauration rapide et des boîtes de burger en carton a-t-il déjà utilisé une assiette? – 1️⃣7️⃣ jours 💛🐝 Les femmes fortes font peur aux hommes faibles (@ PeaceMessenger1) 3 janvier 2021

La meilleure partie, ce n’est pas Photoshop – Brian Brown (@IowaBusiness) 2 janvier 2021

Je pense qu’il préfère perdre le championnat cette année plutôt que de devoir à nouveau manger un gros mac en costume lmfao – kay (@kayslutz) 3 janvier 2021

Rien de tel que de se préparer pour se faire servir McDonald’s – le cerf suit le basketball (@basketball_deer) 3 janvier 2021

Trevor a compris que je pourrais conduire mon 4 roues rn mais noooo Coach Dabo a dit que je devais venir. – Rocky Hanma (@cooperriverkila) 3 janvier 2021

Hé, si Chicken Nuggies peut pousser Usain Bolt à battre des records du monde et à remporter l’or olympique, alors pourquoi pas? – Sim Pot (@smallz_art) 3 janvier 2021

