Halloween approche à grands pas et, bien qu’il soit vrai que la pandémie de coronavirus ait laissé les soirées costumées et les fêtes de masse hors jeu cette année … il y aura toujours le cinéma pour faire de la soirée la plus terrifiante de l’année un moment spécial.

Et peu de prescripteurs cinématographiques sont meilleurs que Quentin Tarantino lui-même, qui a une recommandation particulière de vivre devant l’écran une nuit de peur.

C’est lors d’une apparition virtuelle tenue au PaleyFest, un événement dans lequel il était accompagné d’Eli Roth, réalisateur de films tels que Hostel, The Green Hell ou Cabin Fever, où Tarantino a lancé sa recommandation pour un Halloween vraiment effrayant: It’s about Devil Times Five, également connu sous le nom de Peopletoys, un film de 1974 réalisé par Sean MacGregor et David Sheldon dont le titre en espagnol est Mortal Harassment.

Tarantino lui-même accompagnait sa recommandation d’un bref résumé du film dans lequel il mettait en lumière le travail du jeune acteur d’alors Leif Garrett en tant que «chef de certains enfants meurtriers».

«Il fait une performance incroyable dans ce film. C’est formidable et c’est des tours très passés, mais c’est ce qui le rend génial. Cela m’a étonné », s’enthousiasme le réalisateur de Once Upon a Time in Hollywood, Inglourious Basterds ou Pulp Fiction.

L’intrigue du slasher qui a étonné Taratino est la plus pittoresque: un bus transportant des enfants malades s’écrase sur le chemin d’un hôpital psychiatrique. Seuls quatre des enfants et une religieuse, la sinistre sœur Hannah, ont survécu au terrible accident. Les cinq chercheront refuge dans une villa luxueuse à proximité et, une fois sur place, ils commenceront à assassiner tous ses occupants de la manière la plus brutale et la plus sanguinaire qui soit.

Et, comme le montre la bande-annonce, justement cela, l’imagination et la volonté de tuer, les petits psychopathes ne manquent pas.