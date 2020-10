Tenet est la première de l’année, mais les choses continuent de se compliquer dans le monde du cinéma. L’annonce que la tant attendue Dune, de Denis Villeneuve, sortira en salles en octobre de l’année prochaine a été suivie de l’actualité nouveau report de The Batman de Matt Reeves, qui devra attendre 2022 pour enfin sortir. À tout ce qui précède, il est ajouté que Cineworld, la société mère de Regal Theatres aux États-Unis et au Royaume-Uni, envisage le scénario très sérieux de la fermeture de la plupart de ses théâtres dans les deux pays. La situation pourrait déclencher une transformation fondamentale de l’industrie cinématographique qui ne fait que commencer.

Comme si tout ce qui précède ne suffisait pas, maintenant les chiffres au box-office montrent que toutes sortes de situations inexplicables se produisent qui le montrent très clairement: que il est impossible de prévoir à court terme ce à quoi on peut s’attendre de la survie du cinéma comme nous le savons. Ce week-end, le box-office est devenu une sorte d’énigme sans explication facile, lorsque le record de bénéfices n’a atteint que 12 millions de dollars, ce qui le place aussi bas que préoccupant.

Ceci, malgré les mesures et la campagne promotionnelle abondante qui invite au retour dans les chambres avec toutes les garanties de sécurité sanitaire nécessaires. En comparaison, le même week-end de 2019, qui a présenté la première du Joker de Todd Phillips qui a levé 150 millions de dollars au total.

Principe comme test décisif

Bien sûr, ce sont des conditions différentes et les studios ne s’attendaient pas à un rebond direct et immédiat après l’ouverture partielle d’une grande partie des salles de cinéma du monde, même en pleine incertitude sur le scénario sanitaire. Tenet, par Christopher Nolan, c’est toujours le grand test décisif de ce qui peut arriver avec les grandes premières au milieu d’une situation atypique et pour laquelle il n’y a pas de précédent et ce sont ses chiffres qui ont sûrement dérouté le marché: le film a perdu 21% de la fréquentation, ce qui se traduit par 2,7 millions de dollars. Jusqu’à présent, il a réalisé environ 45,1 millions de dollars de bénéfices aux États-Unis, en plus des 307 millions de dollars qu’il a gagnés dans le monde. Mais ce n’est toujours pas suffisant et ce n’est même pas un revenu brut voulant récupérer de manière confortable les frais de production.

Dans tous les pays européens, l’effet est exactement le même. Avec une grande partie des marchés du continent fluctuant entre les ouvertures et les fermetures causées par les fluctuations de la courbe de contagion, il semble hautement improbable que le marché du film parvienne à se stabiliser dans le plan moyen.

Bien sûr, en Asie, les choses sont différentes: en Chine, les revenus locaux ont atteint plus de 10 milliards de dollars au cours des six dernières semaines, en reprenant le rythme des premières avec une régularité acceptable et avec près de 80% de salles ouvertes. Ce week-end, des panneaux d’affichage chinois ont présenté deux productions locales: Deng Chao, Xu Zheng, Ning Hao, Damo Peng, Fei Yan, Yu Baimei et Chen Sicheng, le film My People My Homeland et le très animé Jiang Ziya Li Wei et Teng Cheng. . Entre eux, ils ont recueilli plus de 150 millions de dollars.

Magie au box-office

Mais ce qui s’est passé au box-office américain est encore plus étrange. Le titre de 1993, Hocus Pocus (Le retour des sorcières) il atteint la deuxième place du classement dans un phénomène que les experts tentent de comprendre.

Le film a rapporté près de 2 millions de dollars dans 2570 cinémas, ce qui signifie que dans au moins la moitié, il a dépassé Tenet, qui a une tendance à la baisse dans la plupart des États-Unis.

Aussi singulier que cela puisse paraître, un film avec plus de vingt ans de vie a réussi à déplacer à certains endroits le plus récent de Nolan. Le public veut-il s’amuser? Êtes-vous perplexe face à l’étrange intrigue de Tenet? Vous n’avez tout simplement pas reçu la réception que vous vouliez? Il n’y a pas de réponse pour quelque chose de similaire.

Le cinéma tel que nous le connaissons est-il sur le point de succomber à la pandémie? Dans les prochaines semaines de grande première (la production de Pixar Soul est toujours datée de novembre), les mauvais chiffres de facturation des films ne signifieront probablement qu’une chose: abandonner complètement 2020 et prendre un bon départ. (si possible) 2021. Cela pourrait-il arriver?