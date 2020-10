Charlie Hunnam (Sons of Anarchy) entre dans le ring de boxe pour le nouveau film Jungleland. Le drame fait ses débuts sur la vidéo à la demande premium et devient disponible à l’achat numérique le 10 novembre. Comme le montre la bande-annonce, Jungleland sera une course très émouvante pour les téléspectateurs qui se concentre sur le lien entre les frères.

La bande-annonce offre un aperçu de moments intenses, à la fois sur la route et sur le ring de boxe. Hunnam et Jack O’Connell jouent des frères qui ont du mal à rester pertinents dans le monde de la boxe aux mains nues. Cependant, une perte les met en dette avec un chef du crime (Jonathan Majors). La seule façon de le rembourser et d’éviter des conséquences tragiques est de livrer quelqu’un (Jessica Barden) à travers le pays en une semaine.

Comme le montre la bande-annonce, traverser le pays est une lutte pour Stanley (Hunnam) et Lion (O’Connell). Ils doivent participer à des combats sur le parking tout en se préparant à un match de boxe sans prise. Il y a aussi des aperçus de Hunnam ligoté et bâillonné, ainsi que de lui ayant une dépression émotionnelle dans une ruelle. Leur relation est constamment mise à l’épreuve.

Theodore Bressman, David Branson Smith et Max Winkler ont écrit Jungleland. Winkler a également réalisé le film. Le scénariste-réalisateur a précédemment expliqué qu’il voulait écrire une “histoire d’amour non conventionnelle” centrée sur les frères. Il a dit qu’il voulait également aborder la masculinité toxique. Winkler et ses partenaires d’écriture ont envoyé le scénario à Hunnam “avec les doigts croisés”, et l’ancienne star de Sons of Anarchy a accepté de rejoindre le projet.

“Pour moi, c’était juste l’originalité et la singularité de l’écriture – la qualité de l’écriture et les aspirations”, a expliqué Hunnam en expliquant pourquoi il avait décidé de rejoindre Jungleland, par MovieWeb.com. J’aime les thèmes; J’aime l’idée de créer un environnement qui favoriserait la masculinité classique et subvertirait ensuite la relation des deux protagonistes au sein de cet environnement. “