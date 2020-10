Bientôt, ce sera la nuit d’Halloween, le moment idéal pour profiter d’un bon film d’horreur, capable de transporter les téléspectateurs dans un monde où toutes leurs peurs peuvent se réaliser. Et parmi les fans du genre, il y a toujours eu le même film. Quel est le film le plus terrifiant de l’histoire du cinéma? Maintenant, la science a la réponse.

Les films d’horreur ou d’horreur sont de plusieurs types. Il y a ceux qui ont plus de suspens que les fantômes, qui mènent à la terreur psychologique ou qui explorent le monde inquiétant des possessions infernales. Il y en a avec des protagonistes psychopathes et avec des meurtriers de la pègre. Mais un seul peut être le plus terrifiant, objectivement parlant, et pour les responsables du choix du haut débit est très clair.

La plateforme a réalisé une étude intitulée “Projet de la science de la peur”, pour lequel ils ont analysé la fréquence cardiaque de 50 sujets d’âges différents tout en regardant plus de 100 heures de films d’horreur. Après avoir vu comment les pulsations de chaque individu variaient selon le film, ils ont fait un liste avec les 35 films d’horreur les plus terrifiants du cinéma. Et le résultat est surprenant.

Pour l’étude, chacun des participants un moniteur de fréquence cardiaque a été installé pour calculer l’évolution de votre fréquence cardiaque en fonction du film projeté, en comparant votre fréquence cardiaque au repos avec la fréquence après la projection. Avec ces données, une moyenne a été faite pour mettre en évidence un seul film, capable de provoquer une tachycardie chez les téléspectateurs.

Bien sûr, il y a des facteurs limitants dans l’étude, car ça ne pouvait être fait qu’avec cinquante personnes. De plus, seuls les cinquante films d’horreur les mieux notés sur des plateformes telles que IMDb, Rotten Tomatoes ou Reddit. Malgré tout, l’étude a montré clairement quelles sont les peurs les plus récurrentes des téléspectateurs et dans quelle mesure une bande effrayante peut déséquilibrer notre fréquence cardiaque.

Et parmi tous les films testés, il y a eu un vainqueur incontesté. Sinister, le film de 2012 réalisé par Scott Derrickson et avec Ethan Hawke en tant qu’écrivain policier enquêtant sur une série de meurtres familiaux aux nuances surnaturelles obsédantes.

La fréquence cardiaque moyenne des participants était 65 battements par minute. Cependant, lors de la visualisation de Sinister ce augmenté à 85 battements moyens, ce qui signifie une augmentation de 32% de la fréquence cardiaque. Et pourtant, Insidious, qui est arrivé deuxième du classement, était la bande qui augmentait le plus la fréquence cardiaque des téléspectateurs, enregistrant jusqu’à 132 battements par minute à certains moments clés.

À partir de là, et en complétant le top 10 des films les plus effrayants de tous les temps, sont The Warren File, Hereditary, Paranormal Activity, It Follows, The Warren File 2, The Babadook, The Descent et The Visit.

– James Wan a été choisi comme le “roi de la terreur” puisqu’il est le réalisateur de trois des films situés dans le top 10: Warren Files 1 et 2 et Insidious.

– Films d’horreur Les modernes font plus peur aux téléspectateurs que les classiques. Bien que des films comme L’Exorciste, Un Cauchemar sur Elm Street ou Le Massacre à la tronçonneuse au Texas puissent être considérés comme «meilleurs», ils ont moins modifié la fréquence cardiaque des participants à l’étude.

– Audition a été élu le film étranger (non américain) le plus effrayant de tous les temps, selon l’étude.

Par: EXCÉLSIOR