Le film mexicain Los lobos, de Samuel Kishi, s’est levé ce vendredi en tant que grand gagnant de la 35e édition du Festival international du film de Guadalajara (FICG) qui se termine aujourd’hui par la cérémonie de remise des prix.

Le film, qui dépeint la vie d’une famille de migrants, la maternité et les difficultés de vivre dans un pays étrange, a remporté le prix du public du meilleur film mexicain et de la meilleure actrice mexicaine pour sa protagoniste Martha Reyes.

En outre, il a obtenu le prix spécial du jury du long métrage de fiction ibéro-américain – un prix connu sous le nom de Mayahuel – pour le meilleur film.

Le film a été reconnu dans les festivals de cinéma de Berlin et La Havane a également reçu le prix FICG de la Fédération internationale de la presse cinématographique et le prix «Made in Jalisco» de la meilleure production.

Lors d’une simple cérémonie, la directrice du festival, Estrella Araiza, a annoncé aux lauréats que cette année il n’y avait pas de vainqueur absolu, mais que les jurys ont plutôt choisi de reconnaître plusieurs films.

Spider du réalisateur chilien Andrés Wood a été choisi comme meilleur long métrage de fiction ibéro-américain, tandis que le prix du meilleur réalisateur est allé à l’Argentin Juan Pablo Félix, pour Karnawal, un film qui a également remporté le prix du meilleur acteur ibéro-américain pour Alfredo Castro. qui a partagé la reconnaissance avec Luis Tosar du film Out in the open.

Le prix du meilleur début de fiction ibéro-américain a été décerné au film Piola du Chilien Luis Alejandro Pérez; le prix du meilleur documentaire ibéro-américain a été décerné à El canto de las mariposas de la réalisatrice péruvienne Núria Frigola et le prix spécial du jury dans cette catégorie a été attribué au Second Entierro of Alejandrino du Colombien Raúl Soto Rodríguez.

Source: Cependant