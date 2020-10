HISTOIRES CONNEXES

Un autre domino grand écran est tombé: Soul, la toute nouvelle fonctionnalité de Pixar Animation Studios, devrait sauter les cinémas aux États-Unis et faire ses débuts sur le service de streaming Disney + – le 25 décembre.

Soul avait été programmé pour une sortie le 20 novembre dans les salles américaines. Sur les marchés internationaux où Disney + n’est pas actuellement ou bientôt disponible, il sortira en salles (dates à confirmer).

“Nous sommes ravis de partager l’âme spectaculaire et émouvante de Pixar avec le public directement à Disney + en décembre”, a déclaré le PDG de Walt Disney Company, Bob Chapek, dans un communiqué. «Un nouveau film original de Pixar est toujours une occasion spéciale, et cette histoire vraiment réconfortante et humoristique sur le lien humain et la recherche de sa place dans le monde sera un régal pour les familles à profiter ensemble cette saison des vacances.»

De Pete Docter, le réalisateur oscarisé derrière Inside Out and Up, et le co-réalisateur / scénariste Kemp Powers (dramaturge et scénariste de One Night in Miami), les stars de la voix de Soul Jamie Foxx, Tina Fey, Phylicia Rashad, Ahmir Questlove Thompson, Angela Bassett et Daveed Diggs, et présente de la musique jazz originale du célèbre musicien Jon Batiste et une partition composée par les lauréats des Oscars Trent Reznor et Atticus Ross.

«Le monde peut être un endroit épuisant et frustrant – mais il est aussi plein de joies inattendues, même dans des choses apparemment banales», a déclaré Docter. «Soul étudie ce qui est vraiment important dans nos vies, une question que nous nous posons tous ces jours-ci. J’espère que cela apportera de l’humour et du plaisir aux gens à un moment où tout le monde pourra sûrement l’utiliser.