Un nouveau film produit par la WWE est repoussé. Selon Deadline, le film Rumble sortira désormais le 14 mai 2021. Il était initialement prévu pour une sortie à l’été 2020 avant d’être repoussé au 19 janvier 2021.

Rumble a été retardé en raison de la pandémie COVID-19. WWE Studios s’est associé à Paramount Animation sur Rumble, basé sur le roman graphique de Rob Harrel. Le film se déroule dans un monde où les monstres sont des athlètes et participent à la lutte contre les monstres. Rumble suit Winne “qui cherche à suivre les traces de son père en entraînant un adorable monstre outsider à devenir champion de lutte”.

Certains des acteurs qui fournissent des voix pour Rumble sont Terry Crews, Tony Danza et Will Arnett, la personnalité d’ESPN Stephen A. Smith a un rôle dans le film ainsi que les superstars de la WWE Becky Lynch et Roman Reigns. Lynch, qui prend congé de la WWE en raison de sa grossesse, a construit un CV hollywoodien. Plus tôt cette année, “The Man” a fait une apparition sur la première de la saison de Billions. Et tandis qu’elle cherche à entreprendre plus de projets, Lynch a reçu les conseils de deux stars légendaires de la WWE qui ont fait la transition vers Hollywood – Dwayne “The Rock” Johnson et John Cena.

“[The Rock has] en fait, il a été très utile pour me guider “, a déclaré Lynch.” Il est juste très généreux et je pense qu’ils le sont tous parce qu’ils ont tous été là et ils sont tous prêts à s’occuper de la prochaine génération. Cena a également été si génial avec moi et si généreux de son temps et de ses conseils, me surveille ce que je fais maintenant. Je pense que tout le monde veut voir la prochaine génération déménager là où elle a été, tu sais?! “

Reigns est récemment revenu à la WWE après avoir pris un congé pour être avec sa famille. Cette année, Reigns est apparu dans Netflix Flim The Wrong Missy. En 2019, l’actuel champion universel de la WWE était dans Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw avec Johnson car ils sont cousins.

“Il y a beaucoup de qualités dans [Reigns] cela le rend attrayant pour un public mondial “, a déclaré Johnson à Yahoo l’année dernière.” De toute évidence, c’est pourquoi il est capable de faire une telle transition. Et tout premier jour, première prise, bang! Il l’a fait sortir du parc.