Parmi tant de projets de Guerres des étoiles À l’horizon, tu pourrais oublier ça Kevin Feige sera en charge d’un film. La bonne nouvelle pour le président de Marvel Studios est que ce projet a déjà un scénariste. Selon Deadline, Michael Waldron écrira le scénario du prochain film Star Wars.

Waldron est un nom familier à Disney, grâce à son travail sur Doctor Strange dans le multivers de la folie et la prochaine série Loki, exclusive à Disney Plus. Alors que dans la suite de Doctor Strange, il était en charge du scénario, à Loki, il a écrit le premier épisode et sert également de producteur exécutif.

Michael Waldron est l’auteur de ‘Doctor Strange 2’ et producteur de ‘Loki’

Pour l’instant les détails se font rares et Disney reste hermétique, même sans confirmer la signature de Waldron pour ce projet. Le film Star Wars de Kevin Feige reste une stratégie de Disney pour l’avenir, bien que a été omis lors de la journée des investisseurs.

L’une des plus grandes annonces de Disney au début du mois dernier était Rogue Squadron, le film réalisé par Patty Jenkins (Wonder Woman). Le film sortira en décembre 2023 et marquera le retour sur grand écran, après le décevant Star Wars: The Rise of Skywalker.

Jusqu’à présent, un seul film ‘Star Wars’ a une date de sortie

Les projets de Taika Waititi, Kevin Feige, la trilogie Rian Johnson et un film réalisé par JD Dillard (The Outsider) se joignent au film de Patty Jenkins. Tous les projets sont gardés sous clé et en dehors de l’annonce d’aujourd’hui, on ne sait pas quand ils pourraient voir la lumière.

La stratégie actuelle Disney pour Star Wars est concentré sur le petit écran. Après le succès de The Mandalorian, la société Mickey Mouse a annoncé qu’elle préparait 10 séries de la franchise en première dans les années à venir sur Disney Plus.

Les points forts de la liste sont Andor, avec Diego Luna, la série Obi-Wan Kenobi qui marque le retour d’Ewan McGregor et Hayden Christensen, ainsi que Ahsoka et Rangers of the New Republic, deux spin-offs de The Mandalorian. On voit aussi Lando, The Acolyte et la série animée Star Wars: Visions and A Droid Story.

Après avoir terminé la saga Skywalker, Disney a un large panorama d’options explorer. Bien que la plupart des projets soient dans la chronologie des films précédents, il est possible de remonter dans le temps grâce aux livres et séries animées Star Wars: The High Republic.

Kevin Feige ou Taika Waititi pourraient profiter de leur statut de favoris et développer un projet basé sur les Chevaliers de l’Ancienne République, ce que les fans de Star Wars demandent depuis des années.

