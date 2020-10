Le président Donald Trump et la première dame Melania Trump ont tous deux été testés positifs au COVID-19. La nouvelle est venue après que Hope Hicks, l’un des assistants du président, ait été testée positive pour la maladie. En conséquence, beaucoup de ceux du camp Trump, y compris l’ancienne conseillère de la Maison Blanche Kellyanne Conway et l’actuel directeur de la campagne Trump Bill Stepien, ont été testés positifs pour COVID-19. Mais, comme USA Today l’a rapporté vendredi, le plus jeune fils de Trump, Barron Trump, qu’il partage avec Melania, a été testé négatif pour COVID-19.

Stephanie Grisham, chef de cabinet et porte-parole de la première dame, a partagé la nouvelle de Barron à USA Today. Elle a déclaré dans un communiqué: “Barron a été testé négatif et toutes les précautions sont prises pour assurer sa sécurité et sa santé.” L’école privée de 14 ans, St. Andrew’s Episcopal, devait commencer ce mois-ci une période de «transition progressive vers l’apprentissage hybride». Ce modèle d’apprentissage hybride devrait être lancé le 13 octobre et impliquerait que la moitié des élèves apprennent à la maison et l’autre moitié aille à l’école en personne avec les groupes devant tourner. USA Today a contacté l’épiscopal de St.Andrew pour obtenir des commentaires à la lumière des nouvelles concernant la famille Trump.

Trump a révélé via Twitter que lui et sa femme avaient été testés positifs au COVID-19 tôt vendredi matin. À l’époque, il a écrit: «Ce soir, @FLOTUS et moi avons été testés positifs pour le COVID-19. Nous allons commencer immédiatement notre processus de quarantaine et de récupération. Nous passerons ensemble ensemble! L’attachée de presse de la Maison Blanche, Kayleigh McEnany, a déclaré que le président avait été emmené vendredi après-midi au centre médical Walter Reed pour «symptômes légers». Cependant, le correspondant de CNN à la Maison Blanche, Jim Acosta, a déclaré que la situation pourrait être pire que ce que la Maison Blanche a partagé publiquement. Il a parlé à des sources, l’une étant un conseiller de Trump, à ce sujet. La source lui a dit: «C’est grave». Ils ont ajouté que le président éprouvait de la fatigue et qu’il avait du mal à respirer.

Avant de se rendre au Walter Reed Medical Center, l’équipe de Trump a publié une vidéo dans laquelle le président a abordé son diagnostic. “Je tiens à remercier tout le monde pour le formidable soutien”, a-t-il déclaré dans la vidéo. “Je vais à l’hôpital Walter Reed. Je pense que je vais très bien, mais nous allons nous assurer que les choses se passent bien. La première dame va très bien. Alors, merci beaucoup. Je l’apprécie. Je ne l’oublierai jamais. Merci. “