Le fils de Tom Hanks, Chet Hanks, s’éloigne un peu des médias sociaux. Quant à la raison de son sursis sur les réseaux sociaux, Chet a écrit un long message sur Instagram dans lequel il a déclaré que “les théoriciens du complot pro-Trump” l’avaient inondé de viles accusations en ligne. Donc, afin de donner la priorité à sa santé mentale, il prendra une pause des médias sociaux pour le moment.

Sur Instagram, Chet a publié une photo de lui-même tenant sa jeune fille, Michaiah Hanks, que l’on peut voir arborant un sourire éclatant. En plus de cette jolie photo, le joueur de 30 ans a expliqué pourquoi vous ne le verrez plus rien publier sur les réseaux sociaux dans un proche avenir. “Faire une pause dans les médias sociaux pendant un certain temps. Des mois et des mois d’accusations ignobles de la part de théoriciens du complot pro-Trump m’ont coûté mentalement de voir des mensonges aussi dégoûtants écrits sur ma famille par des personnes qui ne connaissent vraiment pas la réalité. Internet », commença la légende de Chet. “Cela m’a rendu hostile et paranoïaque, ce qui, curieusement, est probablement exactement ce qu’ils ressentent.”

Chet a continué à dire qu’il savait que la haine, malheureusement, ne cédera pas. Mais s’éloigner des médias sociaux est une façon pour lui de donner la priorité à sa propre santé mentale et à son bien-être. «La vérité est que personne ne sait vraiment ce que le f… se passe, et la seule vraie sagesse est de savoir que nous ne savons pas ch…», continua-t-il. “Je sais que la haine ne s’arrêtera jamais, j’ai juste besoin de trouver de meilleures façons de la gérer, car si je la laisse la toxicité du monde d’aujourd’hui me dévorera vivant. façon de tout régler aussi. Accrochez-vous à l’amour que vous avez. Et n’oubliez pas de vous aimer aussi. “

Comme le reste de sa famille, Chet a exprimé son soutien à diverses causes sociales telles que le mouvement Black Lives Matter. De nombreux autres membres de sa famille, dont Tom Hanks et Colin Hanks, se sont particulièrement exprimés avec leurs critiques à l’égard du président Donald Trump. En fait, Tom, qui a été testé positif au COVID-19 début mars, a contesté le fait que Trump minimisait fréquemment la gravité de la pandémie de coronavirus. En juillet, il a même dit au Guardian à propos du leadership de Trump: «Eh bien, je dois dire que j’ai grandi en cherchant à nos dirigeants des conseils calmes et informés et je ne pense pas que nous ayons cela.