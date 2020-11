La famille Osmond vient d’accueillir son nouveau membre. Selon Closer Weekly, le fils de Donny Osmond, Chris Osmond, et sa femme, Alta Osmond, ont accueilli leur premier enfant ensemble, une petite fille. Le jour de Thanksgiving, le couple a révélé le nom de leur enfant, donnant au monde son premier regard sur le bébé australien Rae Osmond.

Osmond a écrit sur Instagram que Thanksgiving de cette année était “très spécial” en raison de l’arrivée de sa petite-fille australienne. Le chanteur de “Young Love” a posté une série de photos de son fils, de sa belle-fille et de sa petite-fille et a écrit: “Aussie est là et elle est si belle! [heart emoji] Pour reprendre les mots de mon héros musical, #StevieWonder, “N’est-elle pas belle!” #GiveThanks. “Aussie est peut-être le premier enfant de Chris et Alta, mais elle n’est pas l’aîné des petits-enfants d’Osmond. Osmond et sa femme, Debbie, ont cinq fils ensemble. Ils sont les grands-parents de 10 petits-enfants, Aussie étant leur deuxième petite-fille.

En plus de l’ouverture d’Osmond sur la naissance d’Aussie sur Instagram, son fils, Chris, s’est également rendu sur le site de médias sociaux pour reconnaître la naissance de sa fille. Jeudi, Chris a écrit que lui et Alta avaient beaucoup de raisons d’être reconnaissants pour les vacances de Thanksgiving, car ils ont accueilli leur bébé dans le monde mardi. «Les mots ne peuvent pas exprimer l’amour que nous ressentons pour ce petit», a-t-il poursuivi. “Rien que ces deux derniers jours, elle a donné un tout nouveau sens à la vie pour Al et moi. C’est vraiment ce dont il s’agit ici! Nous sommes ravis de la ramener à la maison aujourd’hui. Je ne peux pas penser à une meilleure façon passer Thanksgiving! “

Chris a continué en criant spécifiquement à sa femme pour être un soldat quand il s’agissait de sa grossesse. Il a ajouté: “Elle [Alta] était une rockstar ces 9 derniers mois. Et elle a été si forte pendant toute la livraison. J’ai épousé une femme incroyable qui, je le sais, sera une mère exceptionnelle pour l’Australie. Je suis un père et un mari fier. Et j’ai hâte de créer d’innombrables souvenirs avec ma douce petite fille. Elle est parfaite à bien des égards. Je pourrais continuer encore et encore sur les émotions que nous avons ressenties ces deux derniers jours. Mais à la place, je vais juste vous inonder de photos! »Comme mentionné précédemment, bébé Aussie est le premier enfant de Chris et Alta, qui se sont mariés à l’origine en mai 2017.