Josey, le fils de la star de feu Naya Rivera, suit les traces de sa mère. Comme l’a noté le Daily Mail, le père de Josey, l’ex-mari de Rivera, Ryan Dorsey, a publié une vidéo de son fils dansant sur “Smooth Criminal” de Michael Jackson sur son histoire Instagram. Les fans de Glee se souviendront sûrement qu’en 2012, Rivera s’est engagée dans un duo fascinant avec Grant Gustin sur cette chanson même de la série, rendant l’adorable moment de danse de son fils d’autant plus spécial.

Mercredi soir, Dorsey a posté une vidéo adorable de son fils dansant sur le clip de “Smooth Criminal” de Jackson. Le joueur de 5 ans tire tous ses meilleurs mouvements alors qu’il danse sur la piste du clip. Il n’a pas fallu longtemps avant que les fans de Rivera associent la vidéo à l’une des performances de la star décédée sur Glee. Comme mentionné précédemment, dans un épisode diffusé en janvier 2012, Rivera et Gustin ont interprété une version épurée de la chanson sur deux violoncelles. Alors que Glee a produit de nombreuses performances spectaculaires au cours de sa course, la performance de Rivera et Gustin reste l’une des plus mémorables.

En juillet, Rivera est décédé des suites d’une noyade au lac Piru. À l’époque, elle était en voyage sur les lieux avec son fils. Mais, après que les deux sont allés nager dans le lac, Rivera, qui ne portait pas de gilet de sauvetage, n’est pas revenue sur le bateau qu’elle avait loué plus tôt dans la journée. Alors que Josey était en sécurité après l’incident, le corps de Rivera a été retrouvé dans le lac quelques jours plus tard. La nouvelle a envoyé des ondes de choc à Hollywood, car la star décédée n’avait que 33 ans au moment de son décès prématuré.

Récemment, Dorsey s’est retrouvé au milieu d’une affaire différente à la fin du mois de septembre après avoir entendu dire qu’il se rapprochait de la sœur de Rivera, Nickayla Rivera. Cependant, Nickayla a par la suite rétabli les faits sur les réseaux sociaux, expliquant qu’elle se présentait simplement pour sa famille quand il était difficile de se présenter. «Dans la période la plus sombre de ma vie, la seule chose qui compte, ce sont mes amis et ma famille», a commencé sa déclaration. “Me présenter pour mon neveu, même si je ne peux pas me présenter.” La mannequin de 26 ans a ensuite abordé des rumeurs sur sa relation avec Dorsey, y compris des informations selon lesquelles ils avaient emménagé ensemble. Nickayla a poursuivi: “Je ne suis pas préoccupé par la façon dont les choses se présentent parce que personne ne peut voir chaque moment douloureux que nous endurons tous. Ce qui compte le plus, j’ai appris, c’est de faire preuve de compassion, de ne pas juger les autres et de ne jamais prendre un moment de vie pour accordé. J’espère que vous pourrez tous faire de même. “