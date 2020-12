Le fils du président élu Joe Biden, Hunter Biden, a confirmé cette semaine qu’il faisait l’objet d’une enquête fédérale pour ses «affaires fiscales». Cependant, une déclaration de l’équipe Biden envoyée aux journalistes de PEOPLE indiquait que Hunter s’attendait à être autorisé dans cette enquête. La déclaration est sortie dès que l’équipe de Biden a eu connaissance de l’enquête.

“J’ai appris hier pour la première fois que le bureau du procureur américain du Delaware avait informé mon conseiller juridique, hier également, qu’il enquêtait sur mes affaires fiscales”, a déclaré Hunter dans le communiqué. “Je prends cette question très au sérieux, mais je suis convaincu qu’un examen professionnel et objectif de ces questions démontrera que j’ai géré mes affaires de manière légale et appropriée, y compris avec le bénéfice de conseillers fiscaux professionnels.”

L’équipe de transition de Biden a publié une deuxième déclaration par la suite, affirmant que “le président élu Biden est profondément fier de son fils, qui a lutté contre des défis difficiles, y compris les attaques personnelles vicieuses de ces derniers mois, pour en sortir plus fort”. Ils faisaient probablement référence aux déclarations du président Donald Trump à propos de Hunter lors du premier débat présidentiel, et à d’autres rumeurs circulées pendant la campagne.

Les journalistes ont contacté le bureau du procureur américain du Delaware, mais ils ont refusé de commenter l’enquête. Jusqu’à présent, aucune autre information sur l’enquête n’a été rendue publique, bien que ce ne soit pas rare pour les enquêtes en cours de grande envergure. Les porte-parole de Biden et l’équipe juridique de Hunter ont également refusé les demandes de commentaires supplémentaires.

Aujourd’hui âgé de 50 ans, Hunter est le fils cadet de Biden et a été au centre de nombreuses rumeurs, théories du complot et efforts de désinformation de la campagne Trump. Hunter a des antécédents de dépendance à la drogue et à l’alcool, dont lui et son père ont été francs tout au long de la campagne. La famille a souvent été félicitée pour sa rhétorique compatissante sur la toxicomanie.

Les attaques personnelles de Trump contre Hunter ont souvent fait référence à ses addictions, bien que les théories du complot elles-mêmes aient tendance à se référer à ses relations commerciales en Ukraine. Hunter a siégé au conseil d’administration de Burisma Holdings, propriété d’un oligarque ukrainien de 2014 à 2019.

Bien que Trump et son équipe juridique n’aient trouvé aucune preuve de corruption ou d’actes répréhensibles de la part de Hunter, leurs efforts ont fortement contribué à la destitution de Trump. La Chambre des démocrates contrôlée

Les représentants mis en accusation ont accusé le président d’abus de pouvoir et d’obstruction au Congrès sur la base d’une “campagne de pression contre les responsables ukrainiens pour obtenir des informations sur les Bidens, y compris Hunter, en échange d’une aide militaire”. Le Sénat contrôlé par les républicains a acquitté Trump de ces accusations peu de temps après.