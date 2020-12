Mon père nous a appris que nous ne mourons pas, notre corps dort et notre âme transcende, nos êtres chers vivent en nous dans nos cœurs pour l’éternité!

Juan Pablo Manzanero, activiste

C’était le message que le membre de l’organisation chrétienne d’aide humanitaire World Vision LAC a dédié à son père. Manzanero, dans une interview au journal Reforma, a également déploré le fait que la mort du compositeur, après un combat contre Covid-19, aurait pu être évitée.

«Nous devons lancer un appel attentif à tous pour qu’ils soient plus responsables. Mon père, malheureusement, à cause de l’agitation que tout le monde souffre d’être fatigué d’être à la maison, le jour de son anniversaire, il est allé jeter, voyage en famille. Et du coup je vois la photo avec 30 personnes, sans masques “.

«Je dis: ‘quelle chose irresponsable’, il est tombé malade, tous mes frères, tout le monde là-bas a donné Covid-19 et mon patron, parce que malheureusement, avec le diabète, à 85 ans, et avec un rein foutu … Eh bien, tristesse! J’ai demandé à Dieu de ne pas le prendre dans l’assiette, de le laisser rentrer chez lui et de partir en paix, mais c’est la volonté de Dieu », a ajouté Manzanero.

Armando Manzanero a ouvert la porte de sa résidence secondaire pour nous raconter sa vie