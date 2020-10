Les photos des enfants de Matthew McConaughey avec sa femme Camila Alves McConaughey sont rares, mais elle n’a pas pu résister à la publication d’une photo de leur fils aîné Levi le jour de son 12e anniversaire jeudi. Les fans pensaient que Levi ressemblait exactement à son célèbre père, qui était occupé à promouvoir son nouveau mémoire, Greenlights. Dans le livre, McConaughey a partagé des détails inédits sur sa vie.

La photo de Camila avec Levi montrait leur fils en train de regarder un biscuit aux pépites de chocolat géant cuit dans une poêle. «Le regard sur nos visages en dit long … la meilleure recette de biscuits aux pépites de chocolat SANS SUCRE de notre ami [Rocco DiSpirito]», A écrit Camila.« Cela a été une semaine pleine de célébrations avec [McConaughey]de [Greenlights] sortie du livre donc nous avions une excuse pour faire ce dessert étonnant. Les juges à domicile lui donnent un 10/10! J’ai lié la recette dans mes histoires pour que vous puissiez tous l’essayer maintenant! »On voit Levi portant des lunettes et son uniforme scolaire, Camila couvrant habilement le logo de l’école sur sa chemise pour protéger sa vie privée.

Plusieurs fans ont commenté la photo, se concentrant sur la ressemblance que Levi partage avec son père. Une personne a qualifié Levi de “clone de son père” et a déclaré que Camila et McConaughey “avaient fait de beaux enfants”. Une autre personne a appelé Levi un «mini Matthew McConaughey», tandis qu’une autre l’a appelé un «brésilien Matthew McConaughey». Un autre fan a dit à Camila que son fils était “si beau” et “un mélange parfait de toi et de son papa”.

McConaughey, 50 ans, et Camila, 38 ans, se sont rencontrés en 2006 et se sont mariés en 2012. Les deux sont également parents de leur fille Vida, 10 ans, et de leur fils Livingston, 7 ans. Ils partagent rarement des photos de leurs enfants sur les réseaux sociaux. Dans une interview accordée à Town and Country au cours de l’été, ils ont déclaré qu’ils faisaient de leur mieux pour garder la tête droite de leurs enfants. “Parfois, aimer vos enfants signifie leur donner exactement ce qu’ils veulent. D’autres fois, cela signifie un amour dur”, a expliqué l’acteur. “Les gens aisés peuvent donner à leurs enfants tout ce qu’ils veulent, mais ils n’obtiendront généralement pas ce dont ils ont besoin. Aimer un enfant est beaucoup plus difficile si vous vous en souciez vraiment. ‘Non’ demande beaucoup plus d’énergie. C’est beaucoup plus facile de dire «oui». »

McConaughey a été partout à la télévision la semaine dernière pour promouvoir son livre Greenlights. Le livre comprend des révélations surprenantes de McConaughey, notamment avoir été agressé par un homme à 18 ans après avoir été assommé à l’arrière d’une camionnette. Dans une autre partie du livre, McConaughey a déclaré qu’il avait été «soumis à un chantage» pour avoir des relations sexuelles à l’âge de 15 ans.