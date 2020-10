Exclusif

C’est une belle journée Joe Biden, parce qu’il est comparé à Fred Rogers … même par le fils du légendaire animateur de télévision pour enfants.

C’est assez ironique, mais le candidat démocrate à la présidence a un conseiller principal pour la campagne Trump Mercedes Schlapp à remercier pour ce pub positif, après avoir comparé la mairie de Biden jeudi à regarder “Mister Rogers ‘Neighborhood”. Bien sûr, elle pensait que c’était une mauvaise chose.

Le jab prévu a été un échec majeur – y compris la faute d’orthographe du nom de famille de Fred – car les gens de Twitter lui ont immédiatement rappelé que Mister Rogers est admiré et aimé de presque tout le monde.

Son propre fils, John Rogers, dit à TMZ … comparer quelqu’un à son père est un compliment majeur, pas une insulte, et Biden mérite des éloges. Il dit qu’il voit surtout une similitude dans le comportement des 2 hommes, nous disant que Biden semble doux comme son père … et parle comme lui aussi.

John dit que son père avait beaucoup de gentillesse et de sentiments pour les autres, et son émission emblématique était si spéciale parce qu’il était incroyable avec les enfants, formidable pour ceux qui travaillaient pour lui et diffusait un message merveilleux à travers le monde.

John n’est pas le seul membre de la famille Rogers à donner des accessoires à Joe non plus. La veuve de Fred, Joanne, s’est décrite comme une “très grande fan de Biden” le mois dernier et a déclaré … “Je pense que nous avons tous besoin de quelqu’un comme Biden qui peut nous donner de petites caresses dans le dos.”

Joe Biden FaceTimes avec la veuve de M. Rogers lors d’un bref arrêt de campagne à Latrobe, Pennsylvanie pic.twitter.com/aK7BXJspaA – Tyler Pager (@tylerpager) 30 septembre 2020 @tylerpager

L’ancienne VP a appelé Joanne un peu plus tard pour la remercier.

D’un autre côté, elle a explosé Président Trump pour mentir constamment et l’a appelé une «personne horrible».

Nous supposons que ni John ni Joanne n’ont besoin d’attendre le 3 novembre pour voter. Juste une intuition.