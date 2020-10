Indie Wilder, le fils de Morgan Wallen, est sur le point de célébrer son premier Halloween, et il semble qu’il a déjà son costume prêt à partir. La semaine dernière, la mère d’Indie, KT Smith, a posté une photo de l’enfant de 3 mois habillé comme son célèbre père, et la ressemblance du couple est déjà indéniable.

Little Indie était vêtu de la tenue désormais emblématique de Wallen: un bouton à carreaux avec les manches coupées, un jean et une boucle d’oreille, une perruque coupée en mulet sur la tête sous une casquette de baseball. «Mon thé est sucré mais chérie tu es plus sucré», a écrit Smith, citant la chanson de Wallen «Redneck Love Song». “Joyeux Halloween de la part de Lil Indie Wilder.”

Indie est né le 10 juillet et Wallen a annoncé l’arrivée de son fils, ce qui a surpris beaucoup de ses fans, quelques jours plus tard.

“Little Wilder, je suis un homme changé”, a écrit le chanteur sur une photo de lui-même tenant Indie à l’hôpital. “Depuis que tu es venu au monde vendredi, je vois le mien différemment maintenant. Ce n’est plus seulement moi, et je suis content que ce ne soit plus le cas. Cette année a été la plus difficile de ma vie à bien des égards, mais ce n’est pas ce dont je me souviendrai. Tu es un cadeau et cette année difficile a du sens. Je serai le père que tu mérites aussi bien que le coparental que ta mère mérite. Depuis ta naissance, je sais que chaque décision que je prendrai Soyez avec vous à l’esprit. Je promets que je vous protégerai toujours et que je ferai de mon mieux pour être un exemple d’homme bon et pieux, tout comme mon papa l’était pour moi. “

S’adressant à Entertainment Tonight en août, Wallen a déclaré qu’avoir un enfant avait changé sa vision de la vie.

“Je peux être un peu un joker, c’est un peu comme ça que je suis, mais tu sais, j’ai réalisé que chaque décision que je prends maintenant ne m’affecte pas seulement mais elle l’affecte vraiment aussi, alors j’essaye d’être un peu plus responsable », dit-il.

Wallen a également crédité son propre père pour lui avoir appris à être un bon parent. “J’ai eu un très bon exemple d’un père grandissant et je veux vraiment être comme ça”, a déclaré le joueur de 27 ans. “Il y a toujours beaucoup de sacrifices faits pour moi et pour que ma sœur s’assure que nous soyons tous heureux, il m’a toujours donné un bon exemple de la façon de traiter ma mère. Cela a définitivement changé ma façon de voir les choses.”