Nikki Bella et Artem Chigvintsev ont accueilli leur fils, Matteo, le 31 juillet. Depuis qu’ils ont accueilli bébé Matteo, les nouveaux parents ont partagé certaines des photos les plus mignonnes de leur petit sur les réseaux sociaux pour que leurs fans puissent les voir. Bella a récemment publié une série de photos d’elle-même et de Matteo, et la ressemblance du nouveau-né avec son père professionnel Dancing With the Stars est pleinement exposée.

Sur Instagram, Bella a publié de nombreux selfies qu’elle a pris avec son bébé. Elle a sous-titré la série “Selfie King & Queen”. Sur les photos, Bella et Matteo regardaient la caméra alors qu’ils posaient l’un à côté de l’autre. Alors que les fans ont rapidement pris note de la surcharge de gentillesse, ils ont également souligné à quel point Matteo ressemblait à son père. Comme l’a même écrit un fan, “matteo est littéralement un mini artem insensé”.

La nouvelle série de photos de Bella survient alors que la famille a été forcée de passer du temps à part en raison des procédures de quarantaine sur DWTS. En raison de la pandémie de coronavirus, tous les candidats célèbres et leurs partenaires sont mis en quarantaine pendant qu’ils participent à l’émission. À la mi-septembre, Chigvintsev s’est rendu sur les réseaux sociaux pour dire qu’il manquait déjà sa fiancée et son fils. Le pro de la danse a commencé son histoire Instagram en disant qu’il se situait dans sa nouvelle bande-annonce et qu’il devait y mettre quelques finitions (en particulier, il devait placer des photos de Bella et Matteo).

«Aujourd’hui est une journée passionnante», a poursuivi Chigvintsev. «Nous tournons notre numéro d’ouverture, et nous faisons nos premières photos avec nos partenaires célèbres. Excité de faire ça et enfin peut-être de partager avec vous, je suppose que le 14 encore, avec qui nous dansons. Ça se rapproche. Je pense qu’il ne reste plus que deux jours de répétitions, puis il y a l’heure du spectacle, alors soyez excité. Il a conclu son histoire en postant une photo de Bella tenant Matteo, qu’il a sous-titrée, “Je manque déjà mes amours @thenikkibella.” Même si les deux sont séparés, Bella partage son soutien au voyage DWTS de Chigvintsev en ligne. Lundi, la star de Total Bellas a exhorté ses fans à voter pour son fiancé et sa partenaire, la star de Bachelorette Kaitlyn Bristowe, comme elle l’écrivait: «Je peux honnêtement écrire un roman plus sur Artem et à quel point il est digne de ces moments. un partenaire qui peut l’emmener jusqu’au trophée de la boule à facettes. Ils cliquent, ils ont de la chimie, ils livrent chaque semaine, ils rendent vraiment cette piste de danse magique. Ce qui les rend encore meilleurs, c’est le vote des gens! Alors faites-les le champion du peuple “