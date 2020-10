James Redford, le fils de l’acteur Robert Redford, est décédé vendredi à son domicile du comté de Marin, en Californie. Il avait 58 ans. La nouvelle a choqué les fans du travail de Redford et les fans de son père aussi. L’épouse de Redford, Kyle Redford, a déclaré qu’il était décédé d’un cancer des voies biliaires dans son foie. Le réalisateur de documentaires avait déjà subi une greffe du foie au début des années 1990 et sa maladie du foie est revenue il y a deux ans. Le cancer a été découvert en novembre 2019 et Redford attendait une transplantation hépatique à sa mort.

Kyle a annoncé la mort de son mari sur Twitter vendredi, à côté d’un collage de photos de famille. Sa famille est “navrée” par sa mort, a écrit Kyle. “Il a vécu une vie magnifique et percutante et a été aimé par beaucoup. Il nous manquera beaucoup”, a écrit Kyle. “En tant qu’épouse de 32 ans, je suis très reconnaissante pour les deux enfants spectaculaires que nous avons élevés ensemble. Je ne sais pas ce que nous aurions fait sans eux au cours des 2 dernières années.” Kyle et Redford sont parents de deux enfants, Dylan et Lena.

Redford s’est d’abord lancé dans le cinéma en tant que scénariste après avoir obtenu un diplôme en cinéma et en écriture créative à l’Université du Colorado, rapporte le Salt Lake Tribune. Au début des années 1990, on lui a diagnostiqué une colite et une cholangite scléreuse, une maladie auto-immune du foie. En 1993, il a subi une transplantation hépatique. Kyle a déclaré à la Tribune que sa maladie du foie était revenue il y a deux ans et qu’ils ont déménagé en Arizona pour attendre un foie de remplacement.

Terriblement attristé d’entendre cette nouvelle Kyle, je suis incroyablement désolé pour votre perte. Partager votre chagrin et envoyer des tas et des tas d’amour à vous et à vos enfants dès maintenant. Jamie laisse derrière lui un héritage si profond et si fier 🙏🏼💓 – Imen McDonnell (@ImenMcDonnell) 16 octobre 2020

Malgré la maladie, Redford a continué à faire des documentaires. Kyle a déclaré qu’il terminait son travail sur Where The Past Begins, un nouveau documentaire de PBS sur l’auteur Amy Tan. Redford a même pratiquement promu son dernier film, Playing for Keeps, qui se concentre sur les bienfaits pour la santé des jeux pour enfants et adultes. Parmi les autres films récents de Redford, citons Happening: A Clean Energy Revolution, qui présente les pionniers des énergies renouvelables, et Resilience, qui se concentre sur le lien entre le stress et la dépendance.

Mon cœur va à votre famille. Jamie était un modèle et une inspiration incroyable pour ce à quoi peut ressembler l’activisme créatif. C’était une joie humaine. Je vous souhaite paix et amour. ♥ ️ – Maz Ali (@MazWasHere) 20 octobre 2020

En 2005, Redford a rejoint son père Robert pour fonder le Redford Center à San Francisco. L’organisation à but non lucratif produit des films et fournit des fonds aux cinéastes pour qu’ils réalisent des films sur les problèmes environnementaux et climatiques.

Kyle, notre famille tient le vôtre avec tant d’amour. Nous avons tellement aimé Jamie et sommes profondément attristés aujourd’hui. Sa compassion, son humour et sa gentillesse nous ont tous touchés et continueront de vivre dans votre belle famille et dans tout et tout le monde qu’il a touché. – Amy Tinkham (@ amytinkham1) 17 octobre 2020

“En tant que cinéaste, écrivain et activiste, Jamie était intentionnel et inspirant. En tant que père, mari, frère, fils et ami pour tant de gens – il était un fervent partisan, toujours plein d’espoir. Il nous manquera énormément et profondément, “La directrice exécutive du Redford Center, Jill Tidman, a écrit dans une déclaration sur Facebook.

Je suis vraiment désolé d’apprendre que votre bien-aimé Jamie est mort. Beaucoup d’entre nous en Ecosse seront éternellement reconnaissants pour la résilience, entamant une conversation nationale visant à briser le cycle de l’adversité. Vous pouvez être si fier de lui. En pensant à vous et à toute la famille en cette triste période. – Karen Law (@healingcentred) 18 octobre 2020

“Condoléances et prières à tous ceux qui ont aimé Jamie Redford – sa gentillesse, son esprit seront célébrés à travers ses films, ses films, ses paroles et sa vie – honorant son cadeau à toute l’humanité”, a écrit un fan sur la page Facebook du Redford Center. “Je suis tellement désolé pour la famille Redford. Quel champion de la nature et des enfants il était. Lui et son travail nous manqueront beaucoup”, a écrit un autre.

La connaissance de votre perte attriste mon cœur, un étranger pour vous mais pas pour la perte, je ne peux que vous dire que les 1ers anniversaires sont les plus tristes à partir de là les souvenirs reviennent aux sourires et au bonheur pour les souvenirs, la plainte se transforme en souhaits conversations parallèles au fil du temps💜 – Nest Egg (@ NestEgg4u) 18 octobre 2020

“Condoléances sincères, sincères et prières. Je suis vraiment désolé pour votre perte”, a écrit un fan sur la page Instagram du Redford Center. “Je suis vraiment désolé d’apprendre le décès de James Redford, qu’il repose en paix … désolé pour sa femme et ses enfants ainsi que pour son père et sa mère”, a ajouté un autre.

Je l’ai rencontré lors d’un événement il y a quelques années à peine après que ma fille a été diagnostiquée avec une maladie du foie similaire. Il a arrêté la longue file d’attente et a pris le temps de parler et de m’encourager. Il m’a donné de l’espoir quand j’en avais besoin. Que sa mémoire soit une bénédiction 💔💔💔 – lynncote (@lynncote) 19 octobre 2020

“Oh Kyle. Je suis tellement désolée et tellement triste d’entendre ça. Envoi d’amour toi et Dylan et Lena. Jamie était un homme spécial. J’ai de la chance que nos chemins se soient croisés”, a tweeté l’actrice Dana Delany en réponse au message de Kyle. “Nous sommes vraiment désolés d’entendre cela, Kyle! Plus sincères condoléances et amour pour vous et votre famille. Il a eu une vie incroyablement marquante et a changé le monde pour toujours”, a écrit le groupe Dyslexic Advantage.

