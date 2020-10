La tragédie a frappé la famille de l’acteur légendaire Robert Redford. Lundi, le Salt Lake Tribune a rapporté que James Redford, le fils de Butch Cassidy et de l’acteur de Sundance Kid, est décédé après une bataille contre le cancer du foie. Son épouse, Kyle Redford, a confirmé la nouvelle sur Twitter.

James, surnommé Jamie par ses proches, serait décédé d’un cancer des voies biliaires du foie. Il avait 58 ans. La maladie du foie de James est revenue il y a deux ans. En novembre, le cancer a été découvert dans son canal biliaire alors qu’il attendait une transplantation. James a fait face à un certain nombre de problèmes de santé tout au long de sa vie. Lorsque James et sa petite amie de l’époque et future épouse Kyle Smith ont déménagé à Chicago pour des études supérieures, il a été diagnostiqué à la fois avec une colite et une sclérose-cholangite, une maladie auto-immune qui a endommagé son foie. Il aurait eu sa première transplantation hépatique au début de 1993, mais elle s’est avérée par la suite infructueuse en raison d’une valve défectueuse dans l’organe de remplacement. Un autre foie a été localisé pour James le week-end du 4 juillet 1993.

Jamie est mort aujourd’hui. Nous sommes navrés. Il a vécu une vie magnifique et percutante et a été aimé par beaucoup. Il nous manquera profondément. En tant qu’épouse de 32 ans, je suis très reconnaissante pour les deux enfants spectaculaires que nous avons élevés ensemble. Je ne sais pas ce que nous aurions fait sans eux au cours des 2 dernières années. pic.twitter.com/ynDN2jSZ04 – kyle redford (@kyleredford) 16 octobre 2020

Après ses chirurgies, James a fondé le James Redford Institute for Transplant Awareness, une organisation à but non lucratif qui vise à éduquer le public sur le don d’organes et de tissus. Grâce à son travail avec l’institut, James, qui a suivi les traces de son père en s’engageant dans une carrière dans l’industrie du divertissement, a produit son premier documentaire The Kindness of Strangers, qui a été publié en 1999. James a travaillé et réalisé un certain nombre de documentaires des films au fil des ans, notamment Toxic Hot Seat, Paper Tigers et The Big Picture: Rethinking Dyslexia, dont ce dernier a été inspiré par son fils Dylan et ses luttes contre la dyslexie au lycée.

