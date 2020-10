Le fils de Robin Williams, Zak Williams, a épousé sa petite amie, Olivia June, samedi, Journée mondiale de la santé mentale, ont annoncé les deux sur Twitter. Les deux se sont rencontrés il y a quatre ans et sont parents du fils McLaurin “Mickey” Clement Williams, né en mai 2019. June et Zak ont ​​fondé PYM, une nouvelle société qui fabrique “Mood Chews” pour aider à gérer le stress et l’anxiété, le site Web de la société Remarques.

“J’ai eu la grande joie d’épouser ma meilleure amie [June] aujourd’hui! Tout s’est bien passé et nous n’aurions pas pu nous marier un jour meilleur », a écrit Zak, ajoutant le hashtag« Journée mondiale de la santé mentale ». Dans son propre tweet, June a déclaré qu’elle« a épousé ma meilleure amie et l’amour de ma vie aujourd’hui ,” ajouter, “[Zak,] vous étiez déjà coincé avec moi pour toujours, et maintenant c’est légalement le cas. “Les deux se sont mariés au Paramour Estate à Los Angeles et ont pris soin de suivre les directives relatives aux coronavirus pour organiser un événement en plein air en toute sécurité.

J’ai eu la grande joie d’épouser ma meilleure amie @oliviajune aujourd’hui! Tout s’est bien passé et nous n’aurions pas pu nouer le nœud un meilleur jour. #WorldMentalHealthDay pic.twitter.com/ANtAW109zg – Zak Williams (@zakwilliams) 11 octobre 2020

“En termes de processus de planification, cela a été difficile, mais c’est cool de voir à quel point vous pouvez être en sécurité, tout en profitant d’une occasion festive ensemble”, a déclaré Zak, 37 ans, à PEOPLE. Il a dit que June était à ses côtés pendant une «période difficile de ma vie», après la mort de Williams en 2014. «Je suis tellement ravi que nous ayons maintenant une famille», dit-il. «J’adore me réveiller avec mon fils le matin, lui préparer le petit déjeuner, puis avoir l’opportunité de lui montrer des choses pour la première fois.

Zak a “hâte de construire cette vie que j’ai toujours voulu avoir et de grandir ensemble”, a-t-il déclaré. Depuis la mort de son père par suicide, Zak est devenu un défenseur de la santé mentale, travaillant avec Bring Change To Mind et d’autres organisations. June se concentre également sur la santé mentale en tant que spécialiste des sciences sociales et a créé Hey! VINA, une application connectant les femmes.

Le nom de la marque PYM de Zak est l’acronyme de «Prepare Your Mind». Dans une interview avec Entrepreneur, Zak a déclaré que tout ce qu’il faisait dans la vie était désormais influencé par sa mission de soutenir les causes de la santé mentale. «J’ai travaillé avec plusieurs organismes à but non lucratif de santé mentale, et il était vraiment crucial pour moi quand il s’agissait de mon activité dans le secteur privé de s’aligner avec ce que je ressentais comme la mission de ma vie», a-t-il déclaré plus tôt cette année. «Et avant de démarrer PYM, je faisais des choses qui me passionnaient et avec lesquelles j’étais engagé, mais ce n’était pas ma vocation. Il a déclaré que la décision de créer l’entreprise était “basée sur la concentration de toute mon énergie et de mes efforts sur le soutien à la santé mentale”.

Zak est le fils de Williams et de sa première femme, Valerie Velardi. Il a deux demi-frères et sœurs plus jeunes issus du mariage de son père avec Marsha Garces, Zelda Rae Williams, 31 ans, et Cody Alan Williams, 28 ans. Cody a épousé Maria Flores le 23 juillet 2019, qui aurait été le 68e anniversaire de son père.