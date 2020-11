Le fils de Shakira et Piqué les surprend avec ses nouveaux plans | Instagram

Il n’y a pas longtemps, Shakira aimait à peine ses petits enfants Milan et Sasha Et maintenant, elle se prépare pour les prochaines étapes importantes qui viendront dans les prochaines années, avec elles des décisions qui surprennent désormais ses célèbres parents, ils savent déjà ce qu’ils veulent être!

De nombreux fans du chanteur colombien et du célèbre footballeur Gerard pique Ils se sont demandé quel cours leurs enfants décideraient à un moment donné, vont-ils se pencher vers le monde glamour de la musique ou seront-ils influencés par la carrière de leur père.

Beaucoup imagineraient même qu’ils pourraient les voir courir après un ballon dans quelques années.

Actuellement Milan, le premier-né du couple a 6 ans tandis que Sasha a 4 ans, le plus surprenant est que dans leur courte vie, ils ont tous les deux réussi à surprendre leurs parents après que l’un d’eux ait déjà donné un échantillon de ce que ça pourrait être dans le futur.

«Je pense que mon fils Sasha veut être photographe!» Étaient les mots de l’artiste colombien.

“Secouer«Elle a été la première à le remarquer, en tant que mère, elle s’est consacrée presque entièrement à ses enfants pendant leurs premières années, elle les observe donc de près et passer tellement de temps avec eux l’a amenée à réaffirmer ce lien particulier qui existe entre la mère et l’enfant. fils.

Il est à noter qu’en tant que parents, Barranquilla à succès et le joueur sont très engagés, ils recherchent donc toujours des espaces pour être proches de leur famille et même dans les séances d’entraînement du footballeur.

Le génie du football s’entraîne pendant que ses enfants le voient maîtriser les techniques du jeu pour les matchs joués avec son équipe dans le Barcelone Fc.

C’est précisément l’un de ces moments où Shakira se rend compte de l’une des compétences que montre son plus jeune fils, Sasha à tout juste 4 ans a fait preuve d’un talent très naturel pour apprécier la photographie.

C’est après qu’une carte postale dans laquelle l’artiste de 34 ans est apparue en train de se poser a été prise par sa petite Sasha.

Comme toute fière maman, l’interprète de chansons dont “Barefoot”, “Luck”, “Eyes like this”, pour n’en nommer que quelques-unes, partage les mini-sessions que sa petite artiste et elle font ensemble.

La gagnante de plusieurs prix Grammy adore être le mannequin qui choisit en ce moment son mini-plaisir pour capturer des moments avec l’appareil photo car elle aime apparemment beaucoup prendre des photos et en particulier si elles sont de sa belle mère.

De même, la chanteuse ne craint pas de poser même en pyjama et l’a fait, appuyée sur le sol du salon dans un cliché qu’elle a partagé devant des millions de ses followers à partir de son compte officiel de Instagram.

Accompagné de la légende “Je pense que mon fils Sasha veut être photographe!” La star de la scène a dévoilé la première découverte chez l’un de ses descendants avec surprise.

Sans aucun doute, si la célèbre chanteuse a dû se passer des applaudissements du public pendant quelques années après ses performances, les moments qu’elle a maintenant et plus encore avec la pandémie lui ont permis de connaître les dons du plus jeune de ses enfants.

2020 est venu pour la chanteuse sous forme de «vacances imprévues» mais cela lui a aussi permis de récolter ce qu’elle a semé depuis qu’elle a commencé sa scène de mère et dont elle jouit aujourd’hui plus que jamais.

Cette fois-ci permettrait également à la chanteuse d’analyser les projets de recherche du troisième petit frère du Mebarak Piqué, et peut-être a-t-elle de la chance d’être la fille qu’elle chercherait éventuellement.

Milan et Sasha sont les enfants de deux des plus brillantes stars de la musique et du football, l’interprète Shakira et le membre de l’équipe du FC Barcelone, Gerard Piqué, qui ont accueilli leur premier-né Milan, le 22 janvier 2013.

En août 2014, Shakira elle-même a annoncé dans une publication enthousiaste qu’elle était enceinte pour la deuxième fois et le 29 janvier, Sasha est venue dans ce monde et à la vie de l’un des couples les plus médiatiques et les plus célèbres de la dernière décennie.

La Colombienne de 41 ans et la joueuse catalane de 31 ans se sont rencontrées en 2010, l’amour est né au milieu de la célébration de la Coupe du monde de football en Afrique du Sud où l’artiste renommée a interprété le fameux “Waka Waka”, c’était en mars 2011 qu’elle a finalement couple a officialisé leur relation après une série de messages sur Twitter.