Le fils de Will Smith, Jaden Smith, partage son grand changement physique | AP

Le célèbre rappeur et acteur américain Jaden Smith Elle a surpris ses millions d’abonnés en partageant son incroyable changement physique, mais pour une raison quelconque, elle a supprimé la photo des médias sociaux quelques minutes après l’avoir partagée.

Le fils de Will Smith, Jaden Smith, a publié une photo sur son compte Instagram officiel dans lequel on peut voir un relooking vraiment impressionnant.

Sur la photo, vous pouviez voir Jaden Avec un nouveau physique et cela montre qu’il a beaucoup travaillé le haut du corps, il est à noter qu’il avait l’air très fini ces derniers mois.

Jaden a toujours été un garçon maigre et a dû changer à la fois sa routine d’exercice et son régime alimentaire pour atteindre son objectif.

Nul doute que le rappeur a volé l’attention des réseaux sociaux après avoir révélé cette photo, puisqu’il a finalement décidé qu’il était temps de changer complètement et radicalement son image.

Au cas où vous ne l’auriez peut-être pas remarqué, au cours du mois d’août, il partageait des photos qui montrent Jaiden en pleine forme, avec un abdomen marqué et des biceps plus gros, cependant, maintenant son apparence physique a changé et sur l’une des photographies. qu’il a partagé il y a à peine 7 jours, il peut être vu de dos avec de gros bras.

Comme vous vous en souvenez peut-être, l’acteur de cinéma pendant une partie de son adolescence et de sa vie de jeune adulte, a été impliqué dans une série de controverses et de controverses après avoir fait des déclarations «philosophiques» et agi de façon étrange dans sa vie quotidienne.

Jaden Il a été entouré des projecteurs dès son plus jeune âge, puis il a participé avec son père à quelques participations à des films à succès, l’un de ses films les plus mémorables étant “In Search of Happiness”, dans lequel il a joué à l’âge de 8 ans. d’âge.

Et bien que sa carrière semble être à la hausse avec sa performance dans le remake de “The Karate Kid”, malheureusement sa carrière artistique s’est effondrée avec “After Earth”.

Ce film a été un échec total au box-office et n’a pu lever que 160 millions de dollars, sur les 130 milliards de dollars investis dans la production, obtenant malheureusement de très mauvaises critiques et même son père, Will Smith, a également participé à nouveau aux côtés de son fils et a reconnu que c’était le plus gros échec de sa carrière et qu’il regrettait d’avoir emmené Jaden avec lui.

Malheureusement, après cela, les portes d’Hollywood lui ont été fermées et sa personnalité a complètement changé, et il a commencé à mener quelques interviews très étranges et à faire des réflexions dans le style d’une petite personne sensée, alors le critique s’est consacré à le terminer.

Après quelques échecs dans les productions Netflix auxquelles il a participé, il décide de s’aventurer dans le monde de la musique en sortant son album “SYRE” le 17 novembre 2017, qui a heureusement reçu de très bons commentaires.

Il est à noter qu’en 2010, Smith a rappé avec le chanteur Justin Bieber sur la chanson “Never Say Never” et comme vous vous en souvenez peut-être, c’était l’une des chansons les plus populaires du chanteur canadien, atteignant les premières places des palmarès Billboard.

Jaden Christopher Syre Smith, avec ses frères, est un jeune ambassadeur du Projet Zambi, qui aide les enfants orphelins du sida en Zambie en collaboration avec Hasbro.

